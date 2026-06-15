משרד הבריאות עדכן היום (שני) כי התקבלו שני דיווחים על ילדים שאושפזו לאחר צריכת מחית פירות לתינוקות של מותג "פרינוק", שנרכשה בסניפים של רשת "זול ובגדול" ובהם עלה חשש לקשר אפשרי למוצר.

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המשרד הוסיף כי החלה חקירה אפידימיולגית ופעולות פיקוח ובקרה מיידיות לצורך בדיקה דחופה של הנושא. "בשלב זה לא ניתן לקבוע בוודאות אם קיים קשר בין המקרים לבין המוצר. ואולם יש לציין כי המוצר נמכר ביחידות בודדות ולא במארז", צוין בנוסף.

בנוסף, בשלב זה על אף שטרם הוכח הקשר לשימוש למוצר, משרד הבריאות מבקש מהורים שהאכילו את ילדיהם במוצר, לשים לב אם חל שינוי בהתנהגות הילדים, שעלול להתבטא בישנוניות, תשישות או דיבור מבולבל, לפנות לרופא הילדים וכן לפנות למוקד משרד הבריאות 5400* תוך עדכונם על הקשר למוצר.

משרד הבריאות מבקש בנוסף להזכיר כי בעת רכישת וצריכת מוצרי מזון, מומלץ לוודא כי המוצר סגור ותקין, מסומן כנדרש, נשמר בתנאים מתאימים, ובעל מראה, צבע וריח אופייניים למוצר.

בשבוע שעבר פונו למרכז הרפואי הדסה שני זוגות אחים, בני 3 ובני שנה כל זוג כשהם ישנוניים ומבטאים סימני חולשה ואפאטיות. כל הארבעה היו בהכרה מלאה ושוחררו לבתיהם, נבדק אם יש חשד למחית פירות שאכלו, בהם אותרו חומרי הרגעה.