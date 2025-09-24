המקרה השני תוך יומיים: תינוקת בת שנה נפטרה מחצבת

מומלצים -

המקרה הרביעי מתחילת ההתפרצות הנוכחית: בית החולים הדסה הודיע הערב (רביעי) על מותה של תינוקת בת שנה שנפטרה במהלך החג לאחר שחלתה בחצבת ואושפזה במצב אנוש לפני כחודשיים. התינוקת, אשר סבלה מקושי נשימתי משמעותי, חוברה עם אשפוזה ביחידה לטיפול נמרץ ילדים למכונת אקמו - מכשיר לב ריאה. לאחר שהצוות נלחם על חייה במשך שבועות, המחלות המשניות מהן סבלה כתוצאה ממחלת החצבת הביאו לקריסת מערכות גופה ולבסוף למותה.

כאמור, מדובר במקרה הרביעי של מוות ממחלת החצבת מתחילת ההתפרצות הנוכחית, ובמקרה השני בשבוע האחרון, כאשר רק לפני יומיים נודע על מותו של תינוק בן שנה וארבעה חודשים מהמחלה. התינוק, לפי משרד הבריאות, התגורר בירושלים ולא חוסן נגד המחלה.

נכון לעכשיו, ביישובים בית שמש, בני ברק, חריש, ירושלים, מודיעין עילית ונוף הגליל קיימת התפרצות פעילה של חצבת. תושבי היישובים הללו יכולים להגיע בהם לתחנות ההתחסנות נגד חצבת שהוקמו לצורך תגבור מאמצי ההתחסנות, זאת ללא קביעת תור מקדים. במשרד הבריאות ציינו כי בתקופת החגים חשוב להימנע מהתכנסויות במידה ואתם חשים ברע, זאת בכדי לא להדביק אחרים.

כזכור, בשבוע שעבר הודיע משרד הבריאות כי תינוקות בגילאי שישה עד 11 חודשים יוכלו להתחסן נגד מחלת החצבת ללא תור בטיפת חלב, זאת בכפוף לקשר משפחתי או חברתי לאנשים שגרים ביישובים בהם קיימת התפרצות פעילה של חצבת וכן, במידה ומתוכנן ביקור באזורים אלו.

חצבת היא מחלה ויראלית מדבקת מאוד ומסכנת חיים - שניתן למנוע באמצעות חיסון יעיל ובטוח. במשרד הבריאות ממליצים לחסן את כל הילדים בגיל שנה ובגיל שש, זאת במסגרת תוכנית החיסונים השגרתית, כאשר ההמלצה היא להקדים את המנה השנייה לגיל שנה וחצי במקומות בהם קיימת התפרצות של המחלה. לצד זאת, ישנה המלצה לחסן תינוקות בני שישה עד 11 חודשים באזורי התפרצות, וכאשר נוסעים למקומות הללו.

מידע נוסף לרבות שעות פעילות תחנות התחסנות נגד חצבת וכן הנחיות בנושא, ניתן למצוא באתר משרד הבריאות. במקרה הצורך יש לתאם הגעה למרפאה או למיון ולעדכן את הצוות הרפואי. לתיאום תור ניתן לפנות לקופות החולים או בימים א-ה ניתן לפנות למוקד קול הבריאות (5400*).