מינהל המזון והתרופות האמריקני (FDA) אישר הלילה (שלישי) את גלולת ההרזייה "וויגובי" של חברת התרופות הדנית נובו-נורדיסק לשימוש יומי. מדובר בבשורה מהפכנית בעולם התרופות, שכן מדובר בגלולת ההרזייה הראשונה המאושרת לשימוש שכזה על ידי ה-FDA. הגלולה החדשה צפויה להיכנס לשימוש בארצות הברית כבר בחודש ינואר הקרוב.

התרופה וויגובי נמצאת בשימוש בארצות הברית משנת 2021 כזריקה הניתנת פעם בשבוע, ובשנת 2024 הייתה זמינה לשימוש גם בישראל, והחומר הפעיל בה זהה לחומר הפעיל באוזמפיק, הניתנת בזריקה שבועית בעיקר לחולי סוכרת.

הניסויים הקליניים שנערכו על גלולת וויגובי החדשה הראו שיעורי הרזייה דומים לתרופה הקיימת הניתנת בזריקה. כמו כן תופעות הלוואי שדווחו בזמן הניסוי כללו בעיקר בחילה והקאות, בדומה לזריקה הזמינה כיום ולאוזמפיק, ובאותם שיעורים.

ד"ר אסנת רזיאל, מומחית בכירורגיה וטיפול בהשמנה, מנהלת המרכז הרב-תחומי לטיפול בהשמנת יתר,אסיא מדיקל, אסותא רמת החייל, ציינה כי "האישור התבסס על ניסוי שלב 3 שבו השתתפו 307 מבוגרים עם עודף משקל או השמנה. לאחר 72 שבועות נצפתה ירידה ממוצעת של 13.6% במשקל בקרב המטופלים בגלולה, ועד 16.6% בקרב מי שהתמידו בטיפול, תוצאות כמעט זהות לזריקת וויגובי. מנגד, בקבוצת הפלצבו נרשמה ירידה של כ-2% בלבד".

התרופה תהיה זמינה בארצות הברית בתחילת 2026, במחיר התחלתי של כ-149 דולר לחודש למינון נמוך, כאשר טרם ידוע האם הביטוחים יכסו את המינונים הגבוהים. "הכתבה מדגישה כי למרות ההתלהבות, השמנה היא מחלה כרונית, והטיפול התרופתי אינו 'כדור קסם' אלא חייב להשתלב בליווי רפואי ובשינוי אורח חיים", סיכמה המומחית.

וויגובי כזריקה היום אינה כלולה בסל התרופות, וטווח המחירים שלה נע בין 580 שקלים למינון המינימלי (0.25 מ"ג), ועד 1,255 ש"ח למינון המקסימלי (2.4 מ"ג).