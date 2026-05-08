ברחבי העולם פועלים למנוע התפרצות: פרטים חדשים על הנגיף "האנטה"

רשויות הבריאות ברחבי העולם ממשיכות לחקור ולפעול לבלימת התפשטות נגיף "האנטה" על אוניית הקרוז, שנמצאת בדרכה לאיים הקנריים. ארגון הבריאות העולמי הודיע במהלך הלילה (בין חמישי לשישי) כי למעלה ממאה נוסעים נותרו על הספינה וכעת מתבצע מעקב אחר מצבם. עוד נמסר כי הם מגדירים את ההתפרצות "ברמה שלוש", דרגת החירום הנמוכה ביותר.

"הסיכון לבריאות הציבור נותן נמוך - אך ייתכן כי הנגיף יתפשט ברמה מסוימת בין בני אדם, זו אינה התחלה של מגפה בסגנון הקורונה", ציינו בארגון הבריאות העולמי. במקביל, גורמים במספר מדינות ציינו כי הם מנטרים את מצבם של כמה ממשתתפי הקרוז שחזרו למדינות המוצא, בהן ארצות הברית, במטרה לאתר התפתחות של זיהומים אפשריים.

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס לסוגייה ואמר: "זה מאוד בשליטה, אנחנו מקווים. יש לנו הרבה אנשים נהדרים שחוקרים את זה - אז אמור להיות בסדר".

פרופסור גליה רהב, מומחית למחלות זיהומיות, התייחסה לנושא בריאיון אמש ל"מהדורה המרכזית" עם אורי קואל. "ישנם מספר זנים של "האנטה" אשר עוברים בדרך כלל דרך מכרסמים, אך הזן המתפשט בספינה כן יכול לעבור בין בני אדם - וזה מטריד", ציינה, "אבל אסור לשכוח שאנשים נמצאים בצפיפות רבה במקומות דוגמת ספינת קרוז ומטוסים".

היא הוסיפה: "כעת, הנגיף נראה רחוק מאיתנו אבל אנחנו צריכים להיות עם יד על הדופק - נכון שהעיר בה הנגיף התפרץ היא עיר קטנה ושכוחת אל, אבל היא אזור תיירותי מוכר אליו מגיעים ישראלים רבים".

פרופסור רהב התייחסה לזוג ההולנדי שנפטר כתוצאה מהמחלה - החולים הראשונים בקרוז: "הם נדבקו במהלך טיול צפרות באזור בו ישנם הרבה מכרסמים, ייתכן שכתוצאה מהאבק במקום. לאחר הטיול המדובר, הם הגיעו לאונייה".

"אנחנו צריכים לקחת בחשבון שהחשיפה העולמית גדולה מפני שבקרוז היו אנשים מ-23 מדינות שונות ברחבי העולם. נדרשת חקירה אפידמיולוגית רצינית כדי לעצור את ההתפשטות בזמן - כי בסופו של דבר, אפשר להגיע היום לכל מקום באמצעות ספינות ומטוסים", סיכמה, "אבל לא נראה שמדובר בתרחיש של התפשטות רצינית בין אנשים כמו השפעת או הקורונה - אבל התמותה יותר גבוהה".

