זהירות, סלט: תוצאות המעבדה החריגות בסלטים של הרשתות הגדולות

כמעט כל אחד מאיתנו אוהב להזמין באמצע היום סלט ירקות מזין ומשביע, לעיתים עם תוספות של טונה או ביצים - אבל האם אנחנו באמת יודעים מה יש בתוכו? כתבת הבריאות של i24NEWS, סיוון אלקלק מונייר, יצאה לבדוק מה יש בתוך הסלטים שאנחנו מזמינים מבתי הקפה והמסעדות.

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הרשת הראשונה שאותה בדקנו היא ארומה, השנייה היא קפה לנדוור, והשלישית רשת ביגה. שלחנו את הסלטים לבדיקות מיקרוביולוגיות במעבדת אמינולאב. אז איזה סלט קיבל את הציון הנקי ביותר, אלו חיידקים נמצאו, והאם יש סיבה לדאגה?

בלי להודיע מראש ובלי תיאומים מיוחדים, הזמנו דרך חברת השליחויות וולט שלושה סלטים שונים לחלוטין עם תוספות מעניינות. השליחים הגיעו, האריזות נאספו בזהירות רבה ונשמרו בקירור ובתנאים הדרושים.

אז מה הזמנו ומה המחיר? מרשת ארומה בעיר ראשון לציון הזמנו את הסלט המוכר, סלט ירושלמי בעלות של 45 שקלים. אותו סימנו כסלט מספר אחת במעבדה. הסלט מגיע עם עגבניות, מלפפונים, קרוטונים, טחינה, ביצה קשה, גרגרי חומוס, בצל סגול ופטרוזיליה, ואנחנו ביקשנו תוספת של טונה.

בסלט מספר שתיים, מרשת בית הקפה לנדוור בנס ציונה, הזמנו סלט "קליפורניה סלמון" שעלה לנו 79 שקלים. הסלט הגיע עם חסת קיסר, פלפלים קלויים, אבוקדו, צנונית, בצל סגול, עגבניות שרי צלויות, פטרוזיליה, רוטב ויניגרט חרדל, בלסמי, סילאן, סלמון צלוי ושקדים.

הסלט שסימנו כמספר שלוש בבדיקה, הוא סלט החלומי המוכר של רשת המסעדות ביגה בסניף ראשון לציון, שעלה לנו 89 שקלים - המחיר הכי גבוה. הסלט הגיע עם גבינת חלומי, חמוציות, פטריות, עשבי תיבול, רוטב טריאקי, חסה, גזר, כרוב, מלפפון, עגבניות שרי, רוטב ויניגרט ותרד.

במעבדה לא יודעים היכן הזמנו את הסלטים, הכל הגיע ללא סימנים מזהים והוכנס מיד לבדיקה. החוקרים מפרידים, שוקלים, מדללים ובודקים האם מסתתרים בסלטים חיידקים שאנחנו לא יכולים לראות בעין.

הסלט הירושלמי, ארומה

בסלט מספר אחת, הסלט הירושלמי של רשת ארומה, בספירה הכללית נמצאו מיליון ו-720 אלף חיידקים בכל גרם. מדובר על חריגה של פי 17 מהמותר בתקן, כשהתקן המותר הוא 100 אלף. ברשת ארומה נמצאו 14,300 קוליפורמים בכל גרם, כלומר פי 14 מהמותר בתקן, כשהתקן המותר הוא אלף. חריגה זו מעידה על כשלים בהיגיינה.

בעניין טריות הסלט נמצאו עוד תוצאות, והן השמרים והעובשים. בסלטים שבדקנו נמצאו גם עובשים בלתי נראים לעין. ברמת התקן המותר לשמרים ועובשים, מותר עד 100 בגרם אחד - בסלט שלנו נמצאו 1,900 שמרים, שזה אומר פי 19 מהתקן המותר.

סלט "קליפורניה סלמון", קפה לנדוור

נעבור לסלט השני שהזמנו מרשת לנדוור, סלט בתוספת סלמון. החריגה בסלט הזה שמצאנו הייתה מבחינת חיידקי הקוליפורמים הכי גבוהה: נמצאו 16,650 קוליפורמים בכל גרם, כלומר פי 16 מהמותר בתקן. עוד תוצאה שהפתיעה אותנו הייתה שנמצאו כמעט פי 20 יותר שמרים ממה שהתקן מאשר.

סלט חלומי, רשת ביגה

נעבור לתוצאה האחרונה שבדקנו, סלט החלומי של רשת מסעדות ביגה. לעומת שני הסלטים האחרים, כאן מצאנו הכי פחות חריגות. בספירה הכללית של הבדיקות נמצאה חריגה של פי 16 מהתקן המותר. מבחינת קוליפורמים נמצאו כ-3,800 כשהתקן המותר הוא עד אלף. מבחינת השמרים ישנה חריגה משמעותית של פי 39: נמצאו 3,900 שמרים לעומת 100 שמותר בתקן עצמו.

אז אם נסכם את תוצאות הבדיקה: מבחינת קוליפורמים, במקום הראשון עם הכי הרבה קוליפורמים נמצאה רשת לנדוור, במקום השני רשת ארומה, ובמקום האחרון עם הכי פחות קוליפורמים הם רשת ביגה.

תגובת רשת ארומה: "רשת ארומה רואה בבטיחות המזון ובבריאות לקוחותיה ערך עליון. הרשת מעסיקה חברת בקרת מזון חיצונית ופועלת בהתאם לנהלי איכות ובקרה מחמירים. על פי הנתונים שנמסרו לנו, בבדיקה הנקודתית באחד מסניפינו נמצאו נתונים מסוימים החורגים מתקן בדיקתכם. נדגיש כי התקן אותו הצגתם אינו תקן מחייב ואף חלקו אינו חופף לדרישות משרד הבריאות. כך למשל, לפי דרישות משרד הבריאות, ספירה כללית אינה רלוונטית לסלטים העשויים מפירות וירקות טריים".

"יחד עם זאת, אנו מתייחסים ברצינות לכל אינדיקציה לחריגה תברואתית, גם אם היא נקודתית ופתחנו בבדיקת עומק מול הסניף. במקביל, נרענן את ההדרכות והביקורות התברואתיות בכל סניפי הרשת. ככל שיתברר כי הייתה תקלה נקודתית, נפעל בנחישות לתקנה ולוודא שמקרים דומים לא יחזרו".

תגובת רשת ביגה: "אנו שמחים כי בבדיקה שבוצעה ע"י i24NEWS נמצא כי הסלט של ביגה יצא האיכותי והנקי ביותר מבין שאר הרשתות שנבחנו. רשת ביגה רואה חשיבות עליונה באיכות, בטיחות וטריות המזון המוגש ללקוחותיה. לצד זאת, אנו מתייחסים ברצינות לכל ממצא, ונמשיך להקפיד על נהלי בטיחות המזון המחמירים ביותר, לבצע בקרות שוטפות ולעבוד בהתאם לדרישות משרד הבריאות והתקנים המקובלים בענף".

מרשת לנדוור בחרו שלא להגיב.