בעוד שחפיסות הסיגריות בישראל הופכות לכלי נוסף במאבק בעישון, עם תמונות קשות שנועדו להמחיש את נזקי הטבק, מחקרים מראים שהפסקת עישון מוצלחת דורשת לרוב יותר מהרתעה בלבד. התמכרות לניקוטין משלבת תלות גופנית לצד הרגלים פסיכולוגיים וחברתיים, ולכן השיטות היעילות ביותר הן אלה שמטפלות בשני הצדדים של המטבע. אז מה באמת עובד? להלן דירוג השיטות לגמילה מעישון לפי הידע המחקרי שהצטבר לאורך השנים:

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במקום הראשון: שילוב של תרופות לגמילה עם ליווי התנהגותי

מחקרים רבים מצביעים על כך ששילוב בין טיפול תרופתי לבין תמיכה התנהגותית הוא אחת הדרכים היעילות ביותר להפסיק לעשן, ואכן השילוב נחשב לשיטה עם הסיכוי הגבוה ביותר להצלחה. תרופות מרשם לגמילה פועלות על קולטני הניקוטין במוח. הן מפחיתות את תחושת הסיפוק מהסיגריה ומסייעות להתמודד עם תסמיני הגמילה. כאשר מוסיפים לטיפול התרופתי ייעוץ אישי, קבוצת תמיכה או טיפול התנהגותי, עולה הסיכוי להתמיד לאורך זמן. מדובר בדרך יעילה המומלצת גם למעשנים כבדים, למי שניסה להפסיק בעבר ולא הצליח ולמי שמרגיש שהדחף לעשן חזק במיוחד.

במקום השני: תחליפי ניקוטין: מדבקות, מסטיקים ולכסניות

מדובר בדרך מוכחת להפחית את התלות בסיגריה. במקום לקבל ניקוטין דרך עשן הסיגריה הגוף מקבל אותו בצורה מבוקרת דרך מוצרים ייעודיים. מדבקות מספקות רמה קבועה של ניקוטין לאורך היום, בעוד שמסטיקים, תרסיסים ולכסניות יכולים לסייע ברגעים שבהם מופיע חשק פתאומי. מחקרים מראים כי תחליפי ניקוטין מעלים את שיעורי ההצלחה בגמילה, במיוחד כאשר משלבים בין מוצר בעל השפעה ממושכת לבין מוצר מהיר לרגעי משבר. היתרון של המוצרים הללו נעוץ בכך שהם מאפשרים להתמודד עם ההתמכרות הפיזית בלי החשיפה לחומרים הרעילים שבעשן.

במקום השלישי: טיפול התנהגותי ותמיכה אישית

מדובר בסוג טיפול שנועד להתמודד עם הסיבות שמחזירות אנשים לעשן סיגריות. כידוע, עבור רבים הסיגריה היא לא רק מקור לניקוטין אלא חלק משגרת חיים: הקפה של הבוקר, הפסקה בעבודה, לחץ או מפגש חברתי. טיפול קוגניטיבי־התנהגותי, ייעוץ אישי או קבוצות גמילה מסייעים לזהות את הרגעים שמפעילים את הרצון לעשן ולבנות הרגלים חדשים. כאמור, מחקרים מראים כי תמיכה מקצועית יעילה במיוחד כאשר היא משולבת עם טיפול תרופתי או תחליפי ניקוטין.

במקום הרביעי: הפסקה הדרגתית

בשיטה זו המעשן מפסיק באופן עצמאי לעשן על ידי כך שהוא מפחית את מינון הסיגריות היומי שלב אחרי שלב - עד לסיגריה האחרונה. באופן טבעי יש מעשנים רבים שעבורם מעבר חד מאפס למאה אינו מתאים. במקרה כזה, הפחתה מתוכננת במספר הסיגריות עשויה להיות דרך להגיע להפסקה מלאה. ניתן לקבוע יעד להפחתת מספר הסיגריות בכל שבוע עד ליום הפסקה מוגדר. חשוב לעמוד ביעד שהוצב ולא להגיע למצב שממשיכים לעשן, גם אם פחות.

במקום החמישי: הפסקה בבת אחת

יש אנשים שמצליחים להפסיק ביום אחד, במיוחד כאשר הם מגיעים להחלטה הזו עם חוסן ומוכנות להתמודד עם תקופת הגמילה הראשונית. עם זאת, אצל רבים תסמיני הגמילה - עצבנות, קשיי ריכוז וחשק עז לסיגריה - גורמים לחזרה מהירה להרגל הממכר. השיטה כן יכולה לעבוד, אבל שיעורי ההצלחה משתפרים כאשר מוסיפים לה תמיכה וכלים להתמודדות.