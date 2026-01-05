הסמל של הקורונה: ד"ר שרון אלרעי פרייס תסיים את תפקידה

משרד הבריאות הודיע היום (שני) כי ד"ר שרון אלרעי פרייס ראש שירותי בריאות הציבור במשרד, ביקשה לסיים את תפקידה לאחר חמש וחצי שנים. בימים הקרובים יחל תהליך לאיוש תפקיד ראש חטיבת בריאות הציבור, בהתאם לנהלים.

בהודעה נמסר כי היא נכנסה לתפקידה עם פרוץ משבר הקורונה, והובילה את פעילות חטיבת בריאות הציבור בהתמודדות עם המשבר, לרבות גיבוש מדיניות והובלת מבצע החיסונים הלאומי. עוד ציינו במשרד הבריאות כי "במהלך כהונתה עסקה החטיבה בהתמודדות עם שורה של אתגרים משמעותיים נוספים, ובהם מענה בריאותי לאוכלוסיות מפונות במסגרת מלחמת 'חרבות ברזל' והתמודדות עם התפרצות החצבת".

במשרד הוסיפו: "במקביל לפעילות בחירום, קודמו במהלך כהונתה מהלכים מערכתיים ארוכי טווח, ובהם הקמת מערך מודיעין בריאות, מאגר חיסונים לאומי ופנקס חיסונים דיגיטלי, קידום רפורמה ברישוי עסקי מזון והיערכות מערכת הבריאות להשפעות שינויי האקלים".

משרד הבריאות

מנכ"ל משרד הבריאות, משה בר סימן טוב מסר: "אני מודה לד"ר שרון אלרעי-פרייס על תרומתה המקצועית רבת השנים לבריאות הציבור בישראל ועל עבודתה כחברת הנהלה בכירה במשרד. תרומתה ניכרת הן בהתמודדות עם מצבי חירום והן בבניית תשתיות מערכתיות ארוכות טווח".