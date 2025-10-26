מקרה התמותה השמיני מתחילת ההתפרצות: פעוט מת מחצבת

פעוט כבן שנתיים וחצי שלא חוסן נגד חצבת נפטר אתמול (שבת) בעקבות סיבוכי המחלה. מקרה זה מעלה את מניין הנפטרים מהמחלה מתחילת ההתפרצות לשמונה. כולם ילדים בריאים וללא מחלות רקע שלא חוסנו נגד חצבת.

בנוסף, ילד בן שש וחצי מדרום הארץ שלא חוסן נגד חצבת מונשם בעקבות המחלה. משרד הבריאות שב ומזכיר כי חצבת היא מחלה בת מניעה באמצעות חיסון יעיל ובטוח.

המלצות משרד הבריאות לגבי חיסון

מומלץ לכלל הילדים להתחסן בגיל שנה ובגיל שש, במסגרת תכנית החיסונים השגרתית.

משרד הבריאות

במקומות עם התפרצות, מומלצת הקדמה של מנת החיסון השנייה לגיל שנה וחצי. בנוסף, מומלצת התחסנות נוספת לתינוקות בגילי 11-6 חודשים באזורי התפרצות וכאשר נוסעים למקומות עם התפרצות.

אזורים המוגדרים בהתפרצות נכון לעכשיו: ירושלים, בית שמש, בני ברק, חריש, מודיעין עילית, נוף הגליל, קריית גת, אשדוד, צפת, נתיבות והמועצה האזורית מטה בנימין. במקומות אלו ניתן להגיע לטיפות החלב, לקופות החולים ולתחנות ההתחסנות נגד חצבת שהוקמו לצורך תגבור מאמצי ההתחסנות, זאת ללא קביעת תור מקדים.

משרד הבריאות ממליץ למי שאינם מחוסנים וכן, להורים לתינוקות שקיבלו חיסון אחד בגילי 11-6 חודשים, להימנע מהשתתפות באירועים מרובי משתתפים בערים עם התפרצות עקב הסיכון מהדבקה.

בעקבות מאמצי משרד הבריאות להעלאת הכיסוי החיסוני, מאז חודש ספטמבר ובהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, חלה בירושלים עלייה של כ-500% במתן החיסונים ובבית שמש ניכרת עלייה אף גבוהה יותר, כ-630%. לנוכח נתונים אלו, הכיסוי החיסוני של מנה ראשונה (בין הגילים 6-1) נגד חצבת בירושלים עלה מ-77% ל-84% ובבית שמש מ-72% ל-82.6%.