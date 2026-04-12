קריאת השכמה: 4 הפרעות שינה שעלולות להוות סימנים מוקדמים לדמנציה

מחקרים חדשים שמתפרסמים אתמול (שבת) במגזין HuffPost הראו כי הקשר בין הפרעות שינה כרוניות לבין דמנציה אינו מקרי, אלא מהווה דינמיקה משמעותית בשלבים המוקדמים של המחלה.

ד"ר ארמן פשרהאקי-זאדה, פרופסור לנוירולוגיה בבית הספר לרפואה של ייל, הסביר כי פגיעה בשינה עמוקה עלולה לשמש כסמן ביולוגי מוקדם למחלות ניווניות, שכן היא קשורה ישירות ליכולת של המוח לנקות רעלים.

במרכז התהליך עומדת המערכת הגלימפטית (Glymphatic system) – רשת במוח הפועלת בזמן השינה ומפנה פסולת חלבונית, כולל את חלבון ה"עמילואיד בטא" המזוהה עם התפתחות אלצהיימר.

כאשר מחזור השינה משתבש בצורה קיצונית, נפגעת לא רק יכולת הניקוי של המוח, אלא גם תהליך גיבוש הזיכרון (Consolidation), מה שמוביל לפגיעה קוגניטיבית מתמשכת ולקושי בשליפת מידע מאוחסן.

המומחים מצביעים על שני סימנים מרכזיים הדורשים התייחסות מיידית: אינסומניה (נדודי שינה) חמורה ופתאומית: בניגוד לקשיי שינה מזדמנים, הופעה פתאומית של קושי קיצוני בהירדמות או יקיצות תכופות, המלווים בשינויי מצב רוח קיצוניים ועייפות קשה ביום, עלולים להעיד על התדרדרות הרשתות המוחיות המווסתות את מחזור השינה.

הירדמות בזמנים לא שגרתיים ("שקיעה"): פגיעה בשעון הביולוגי הפנימי גורמת לערנות בלילה ושינה מרובה ביום. תופעה זו, המכונה לעיתים "Sundowning" (תסמונת השקיעה), מתאפיינת בבלבול, חוסר שקט ותסיסה בשעות אחר הצהריים והערב המאוחרות, ונובעת ישירות מפגיעה ניוונית ב"שעון הפנימי" של המוח.

לפי ד"ר רוב נאווז חאן, נוירולוג מומחה, מחלת הדמנציה משפיעה על תפקודי מוח מרובים כבר בשלביה הראשונים, ולכן שינויים ב"ארכיטקטורת השינה" עשויים להופיע זמן רב לפני אובדן הזיכרון הגלוי לעין. זיהוי מוקדם של הפרעות אלו מאפשר התערבות רפואית בשלב שבו המוח עדיין מתפקד ברמה גבוהה יחסית.