אתם לא לבד: התסמינים שרוב הישראלים חווים מפרוץ המלחמה

כבר למעלה משבוע שמדינת ישראל נמצאת תחת התקפות טילים וכטב"מים בלתי-פוסקות, האזעקות חזרו להיות חלק משגרת חיינו - גם באמצע הלילה. בעקבות זאת, מרבית הישראלים חווים חוסר בשינה.

בנוסף לאזעקות בלילות, הדריכות המתמשכת והחרדה מהתקפות טילים שעלולות להגיע בכל שעה, מחלחלות גם לשעות השקטות ביותר. ישראלים רבים מתעוררים כמה פעמים בלילה כתוצאה מכך, חלקם מתקשים להירדם מחדש - ונאלצים לקום בבוקר כשהם עייפים חסרי ריכוז.

בבתי החולים ובמרפאות מדווחים כי מאז תחילת המבצע נרשמה פגיעה משמעותית באיכות השינה, ועל עלייה בתלות של ישראלים בתרופות וכדורי שינה. על פי תוצאות מחקר שנערך באוניברסיטה העברית בירושלים בשיתוף בית החולים "הדסה" בעיר, הפגיעה המתמשכת בשינה עלולה להותיר חותם על בריאות הציבור בטווח הארוך.

למרות התחושה שאין מנוס מלילות לבנים, חשוב לזכור שיש דרכים להתמודד, ויש למי לפנות. כשנדודי השינה נמשכים והופכים לכרוניים, לא כדאי להישאר עם זה לבד.