נער בן 15 בסך הכל ניסה לחלץ עטלף שנתקע במזגן – ונאלץ להתפנות למיון. הנער, מאזור חיפה, הגיע למיון הילדים בבית החולים רמב"ם אחרי שנתקל בעטלף שנכנס לביתו.

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הוא סיפר לצוות הרפואי כי שמע רעשים מוזרים מהמזגן, וגילה עטלף קטן שנכנס אל הבית ומסתתר בו. כששחרר אותו מהמזגן, הוא הרגיש שהפרשה של העטלף נכנסה לו לפה. בנוסף, החתול המשפחתי ניסה לצוד את העטלף וקפץ עליו.

הנער הגיע למיון ילדים ברמב"ם, שם קיבל טיפול מונע לכלבת, כמו גם המלצה חמה על טיפול זהה לחתול הביתי. "לפי הנחיות משרד הבריאות, כל מגע מכל סוג שהוא עם עטלף, מחייב התייחסות למקרה בחומרה רבה", מסביר ריאד שיח', אח אחראי במיון הילדים ברמב"ם שליווה את המקרה, "במקרים כאלה, יש לפנות למיון או ללשכת הבריאות כדי לקבל טיפול מונע לכלבת", הוא מסביר ומחדד, "עטלף נחשב לחשוד מיידי לנשאות למחלה, גם אם לא היה מגע ישיר או שאין פציעה ניכרת לעין. לא לוקחים סיכונים. לאחר קבלת הטיפול המונע, והמלצה לטפל באופן דומה בחתול המשפחה, הנער שוחרר לביתו כשהוא חש בטוב".

על פי הוראות משרד הבריאות, עטלפים יכולים להעביר כלבת, ולכן יש להתייחס אליהם כך. על כל מגע או שריטה מעטלף – יש לגשת ולקבל חיסון מונע.