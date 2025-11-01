אירוע חריג באיכילוב: שני רופאים מחוסנים לחצבת - נדבקו

אירוע חריג נרשם במהלך הימים האחרונים בבית החולים איכילוב, כאשר רופאה נדבקה בחצבת - לאחר שטיפלה בילדה לא מחוסנת. משרד הבריאות הידוע הערב (שבת) כי אחד משני אנשי הצוות שעלה החשד כי נדבקו במחלה - אכן אובחן כחולה בה. עוד נמסר כי בשני המקרים, המטפלים היו מחוסנים - הן הרופאה והן הרופא - וטיפלו בילדה לא מחוסנת. איש הצוות הרפואי הנוסף שהיה חשד שחלה נמצא שלילי לחצבת.

משרד הבריאות מסר: "מדובר על אירוע חריג בו נדבקו שני רופאים בבית החולים איכילוב לאחר שטיפלו בילדה לא מחוסנת שחלתה בחצבת. הרופאים נמצאים בבידוד עד לסיום התקופה המדבקת של המחלה ומצבם טוב. מאחר ושניהם מחוסנים הם חלו במחלה קלה. האירוע נבדק כעת על ידי בית החולים ומשרד הבריאות".

עוד ציינו במשרד כי "בעקבות הבדיקה האפדימיולוגית - כל אנשים שהיו במגע עימם קיבלו טיפול מונע. משרד הבריאות ובית החולים איכילוב מבצעים חקירה אפידמיולוגית מקיפה, והאירוע נמצא במעקב ובבדיקה".

"משרד הבריאות שב וקורא לציבור להתחסן - חצבת היא מחלה בת מניעה באמצעות חיסון יעיל ובטוח", מסרו. נזכיר כי מתחילת התפרצות נפטרו שמונה ילדים מהמחלה. כולם היו ילדים בריאים וללא מחלות רקע שלא חוסנו נגד חצבת.