מקרה נוסף תוך מספר ימים: משרד הבריאות הודיע הבוקר (רביעי) כי בן 6, שחוסן לשפעת, נפטר כתוצאה מסיבוכי המחלה. הילד, סבל לפני מספר ימים מחום ומשיעול, ומצבו הידרדר ובתום מאמצי החייאה נאלצו הרופאים לקבוע את מותו.

"בישראל ובמדינות נוספות, עונת השפעת השנה החלה מוקדם וניכר כי קצב התחלואה משפעת נמצא בעלייה תלולה, ממעקב אחר נתונים בעולם צפויה להיות עונה עם תחלואה קשה", נמסר ממשרד הבריאות - שקרא לציבור להתחסן: "במרבית המקרים מסייע החיסון בהקלה בחומרת השפעת, ומפחית משמעותית את הסיכון לתחלואה קשה או מוות".

לפני מספר ימים נפטרה ילדה כבת עשר וחצי כתוצאה מסיבוכי שפעת. היא פונתה לבית החולים תוך ביצוע פעולות החייאה, אך הרופאים נאלצו לקבוע את מותה. הילדה, הייתה בריאה ומחוסנת בחיסוני השגרה - אך לא קיבלה חיסון לשפעת. לדברי הוריה, בימים האחרונים סבלה מחום וכאב גרון.