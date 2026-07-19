ילדה בת ארבע שנהרגה אחרי שנפצעה בתאונת דרכים, הצילה חיים של ארבעה אנשים אחרי שהוריה החליטו לתרום את איבריה שהצילו שלושה ילדים, ומה שאיפשר "השתלת דומינו" – שהצילה חיים לאישה נוספת, ובכך ניצלו חייהם של ארבעה אנשים.

ארבל אורי הופמן, בת 4 מהיישוב תקומה, נפגעה באורח אנוש בתאונת דרכים. למרות מאמצי הרופאים במרכז הרפואי שיבא להציל את חייה, הם נאלצו לקבוע את מותה, והוריה החליטו לתרום את איבריה.

איבריה של ארבל הושתלו בשלושה - הכבד הושתל בילדה בת עשר, ושתי כליות הושתלו בשני בני נוער בני 14 - בן ובת. שלושת הניתוחים המורכבים בוצעו במרכז הרפואי שניידר לרפואת ילדים.

השתלת הכבד התניעה תהליך נוסף - של "השתלת דומינו", הליך נדיר שמתבצע מדי כמה שנים. הילדה בת העשר שקיבלה את הכבד של ארבל, סבלה ממחלה מטבולית, שבה הכבד לא מתאים לתפקד בגופה, אבל האיבר עצמו בריא - ויכול להתקיים באופן תקין אצל אדם שלא סובל מאותה המחלה.

הכבד שהוצא מגופה של בת העשר – הושתל באישה בת 44 במרכז הרפואי בילינסון, שהייתה ברשימת ההמתנה של המרכז הלאומי להשתלות, ונמצאה מתאימה להליך ולתרומת הכבד.

ד"ר תמר אשכנזי, מנהלת המרכז הלאומי להשתלות: "השתלת דומינו דורשת הערכות מיוחדת של חדרי הניתוח והצוותים, תזמונים צפופים, והתאמה במידות הגוף. בתרומה הנוכחית היה צורך למצוא מועמד מתאים במידות ובמצב הרפואי לקבל כבד מתורמת בת 10. ולשמחתינו נמצאה חולה שעברה את השתלת הדומינו בהצלחה".

יעקב והילה הופמן, הוריה של ארבל-אורי, מסרו: "ארבל אורי שלנו, ילדה שכולה טוב, לב רחב ומאור פנים. ארבלי תמיד חיפשה למי אפשר לעזור, להעניק לאחרים ולחלק אינסוף אהבה למשפחתה וחבריה. טוב ליבה הרחב, עיניה הזוהרות וחיוכה הקורן זיכו אותה בכינוי שמש.

"ארבלי הייתה השמש של המשפחה, החברים ושל כל מי שפגש בה. עם קבלת הבשורה הקשה מכל, היה לנו ברור שהבחירה בתרומת איבריה היא הדבר שיעזור לנו להרגיש כי האור של ארבלי שלנו ממשיך לזרוח ולהשפיע טוב גם אחרי לכתה, מה שנותן לנו כח ומעט נחמה. בברכת בריאות שלמה ובשורות טובות".