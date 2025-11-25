המקרה הראשון השנה: בת 10 וחצי מהמרכז נפטרה משפעת

המקרה הראשון השנה: ילדה כבת עשר וחצי ממרכז הארץ נפטרה במהלך הלילה (בין שני לשלישי) כתוצאה מסיבוכי שפעת. היא פונתה לבית החולים תוך ביצוע פעולות החייאה, אך הרופאים נאלצו לקבוע את מותה.

הילדה היתה בריאה ומחוסנת בחיסוני השגרה - אך לא קיבלה חיסון לשפעת. לדברי הוריה, בימים האחרונים היא סבלה ממחלת חום וכאב גרון. זהו מקרה התמותה הראשונה השנה משפעת אשר דווח למשרד הבריאות.

במשרד הבריאות הדגישו כי תחלואת השפעת בישראל חצתה רף אפידמי - חולה אחד מדביק יותר מאדם אחד. הם המליצו על התחסנות כלל האוכלוסייה מגיל שישה חודשים ומעלה - בדגש על גילאי 65 ומעלה וחולים כרוניים (חולים במחלה נילוות כמו סוכרת, מחלות לב, מחלה ריאתית, אי ספיקת כליות, ממאירות) וילדים עד חמש שנים.

כאמור, במשרד מדגישים כי אף שהחיסון כנגד שפעת אינו מונע לחלוטין את ההידבקות במחלה, הוא מסייע בהחלט בהקלה בחומרתה, מפחית משמעותית את שיעור הסיבוכים ומונע התדרדרות למצב רפואי קשה כמו צורך בהנשמה. הוא זמין וניתן ללא תשלום בקופות החולים. במשרד הבריאות הזכירו כי חיסון של ילדים וצעירים כנגד שפעת עשוי לספק הגנה מסוימת גם למבוגרים סביבו.

בקופות החולים השונות התחסנו עד כה כ-1.1 מיליון מבוטחים כנגד השפעת העונתית. כמחציתם בני 65 ומעלה. מדובר בכ-11 אחוזים מכלל מבוטחי קופות החולים. מהנתונים עולה עיד, כי כ-60% מבני 65 ומעלה, כ-85% מהחולים הכרוניים, וכ-77% מהנשים ההרות טרם התחסנו כנגד המחלה, זאת בשעה שישנן אינדיקציות לכך שתחלואת השפעת השנה עלולה להיות קשה משנים קודמות, כפי שבאה לידי ביטוי במדינות אחרות, וכפי שבאה לידי ביטוי בהתפרצות מוקדמת השנה באופן יחסי.

בשנה שעברה נפטרו בישראל מהמחלה לפחות 422 אנשים שאושפזו מאומתים לשפעת, מתוכם ארבעה ילדים מתחת גיל 18, ארבעה צעירים מתחת גיל 35 ועוד 17 בקבוצת הגיל עד גיל 50. הפרטים הללו מתבססים על נתוני המרכז הלאומי לבקרת מחלות, שנאספו מ-13 בתי חולים כלליים המהווים כ-60% ממערך האשפוז הכללי ועל כן ההערכה היא כי המספרים גבוהים מכך.