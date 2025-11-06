לא רק לכפר על עוול: האם טרנד הצום באמת טוב לדיאטה?
נושא הצום הרפואי חזר להיות שיח בוער בזכות עולם המדע שעוסק בהארכת חיים • למרות כל העדויות החיוביות, עדיין מדובר בתחום שנוי במחלוקת
העם היהודי מכיר בצום כדרך לעינוי כדי לכפר על חטאינו ולנקות את הנפש, אך יש כאלו שמשתמשים בו כדרך לנקות גם את הגוף - ואף לרפאו.
הצומות הרפואיים קיימים עוד מתקופת יוון העתיקה, ולאחרונה הם חזרו לחיינו - ובשלל צורות: צום לסירוגין, צום 8-16, צום מים שיקומי לשלושה עד חמישה ימים, ותזונה מינימלית שמחקה את אפקט הצום על הגוף. עד כמה צום רפואי באמת טוב לבריאות שלנו?
