לא רק לכפר על עוול: האם טרנד הצום באמת טוב לדיאטה?

העם היהודי מכיר בצום כדרך לעינוי כדי לכפר על חטאינו ולנקות את הנפש, אך יש כאלו שמשתמשים בו כדרך לנקות גם את הגוף - ואף לרפאו.

הצומות הרפואיים קיימים עוד מתקופת יוון העתיקה, ולאחרונה הם חזרו לחיינו - ובשלל צורות: צום לסירוגין, צום 8-16, צום מים שיקומי לשלושה עד חמישה ימים, ותזונה מינימלית שמחקה את אפקט הצום על הגוף. עד כמה צום רפואי באמת טוב לבריאות שלנו?

