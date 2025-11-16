הממשלה אישרה את חברי הוועדה להרחבת סל שירותי הבריאות

הממשלה אישרה היום (ראשון) את מינוי הוועדה הציבורית להרחבת סל שירותי הבריאות לשנת 2026. תקציב הוועדה יהיה 650 מיליון שקלים, וישיבת העבודה הראשונה שלה צפויה להתקיים ביום חמישי הקרוב.

הוועדה תבחן מאות טכנולוגיות ותרופות חדשות, ותמליץ על שילובן בסל בהתאם לקריטריונים מקצועיים, קליניים וכלכליים.

מנכ"ל משרד הבריאות, משה בר סימן טוב מסר בתגובה כי מדובר במהלך "שיבטיח עבודה והתקדמות תקינה של מערכת הבריאות, כמו בכל שנה, ויבטיח שמירה על מערכת בריאות שוויונית ומתקדמת".

"עבודת הוועדה תאפשר בחינה אחראית ומקצועית של טכנולוגיות ותרופות חדשות, בהתאם לצרכים הבריאותיים של הציבור, ותביא בסופו של דבר לאישור תרופות וטכנולוגיות חדשות לטובת ציבור רחב של חולים ומטופלים הנושאים עיניהם לוועדה", הוסיף.

חברי הוועדה

• יושב ראש הוועדה: פרופ' דינה בן יהודה - מנהלת האגף ההמטולוגי, בי"ח הדסה

• מרכזת הוועדה: פרופ' אסנת לוקסנבורג - ראש חטיבת טכנולוגיות רפואיות, מידע ומחקר במשרד הבריאות

• ד"ר דב אלבוקרק - סמנכ"ל חטיבת רפואה, קופ"ח מאוחדת

• ד"ר סוהיר אסדי - מנהלת מחלקת נפרולוגיה, מרכז רפואי רמב"ם

• ליאור ברק - סמנכ"ל לפיקוח על קופ"ח ושב"ן במשרד הבריאות

• ד"ר לילך דולב - יושב ראש ועדת חריגים ומנהלת משאבי סל הבריאות, שירותי בריאות כללית

• פרופ' יגאל האס - יחידת IVF, מרכז רפואי שיבא

• פרופ' שלמה וינקר - ראש חטיבת הרפואה, לאומית שירותי בריאות

• פרופ' חיים לוטן - מנהל חדשנות, מרכז רפואי הדסה

• ד"ר דניאל לנדסברג - מנהל רפואי, מכבי שירותי בריאות

• פרופ' עלי מרצבך - פרופ' לתורת ההסתברות ומתמטיקה ונשיא מכללה ירושלים

• פרופ' מרים מרקוביץ-ביטון - הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר אילן

• הרב משולם נהרי - לשעבר שר במשרד האוצר

• דניאל פדון - רכז בריאות, משרד האוצר

• פרופ' אלון פיקרסקי - מנהל האגף הכירורגי, מרכז רפואי הדסה

• הרב צבי רימון - עומד בראש עמותות "סולמות", "שגרירים בלב" ו"לאופק"

• תמר צ'ין – רכזת שיכון, אגף תקציבים במשרד האוצר

• הדסה רלבג - מייסדת המכון להנדסה רפואית ומכשור רפואי, בי"ח הדסה

• נריה שטאובר- סמנכ"ל תמחור תקצוב ותכנון במשרד הבריאות (בפועל)