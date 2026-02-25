האול-סטאר של הרפואה העולמית: השיא החדש של ביה"ח שיבא

מהפכת ה-AI מזניקה את ישראל לשיא חדש: שיבא הודיע הערב (רביעי) שטיפס למקום 7 ברשימת בתי החולים הטובים בעולם של המגזין היוקרתי Newsweek. זה הדירוג הגבוה ביותר אי פעם לבית חולים ישראלי. כמו כן זו השנה השמינית ברציפות שבה שיבא נכלל בדירוג, מתוכן שבע שנים בטופ 10.

מבית החולים נמסר כי העלייה הנוספת בדירוג משקפת מהלך אסטרטגי עמוק ורב שנתי, שבמסגרתו הפך למרכז רפואי מבוסס AI, המשלב בינה מלאכותית בליבת העשייה הקלינית, המחקרית והניהולית. בשנה החולפת, עם הקמת מרכז ה-AI של שיבא, הואץ יישום פתרונות AI בכל שלבי רצף הטיפול, מאבחון מוקדם ומדויק יותר, דרך מערכות תומכות החלטה לרופאים, ועד ניהול חכם של משאבים ותהליכים רפואיים בהיקפים לאומיים.

בנוסף, באמצעות פלטפורמת החדשנות ARC, שיבא הרחיב השנה שיתופי פעולה גלובליים עם חברות טכנולוגיה, מוסדות אקדמיים וגופי בריאות מהשורה הראשונה בעולם. שילוב ייחודי של דאטה רפואי איכותי, תשתיות חישוב מתקדמות ותרבות ארגונית שמקדמת חדשנות, מציב את ביה"ח בחזית מהפכת ה-AI בבריאות וממצב את ישראל כמובילה עולמית ברפואת העתיד.

פרויקט שאפתני חדש

בתוך כך, הכריז שיבא השנה על פרויקט שאפתני לפיצוח הגנום האנושי בשיתוף ענקית הטכנולוגיה NVIDIA. בכך לוקח שיבא את מהפכת ה-AI לשלב הבא, לא רק ככלי לשיפור, ייעול ודיוק הרפואה, אלא כמנוע מדעי רחב היקף שמותח את גבולות הידע האנושי ותורם לקידום האנושות כולה.

המשך הטיפוס במעלה הדירוג מגיע גם השנה על רקע אתגרים מורכבים בזירה הבינלאומית. לאחר שהוביל את הטיפול והשיקום של פצועי המלחמה, מוביל המרכז הרפואי גם את המענה הלאומי לטראומה הנפשית בפריסה ארצית רחבה, במטרה להחזיר את החברה הישראלית למסלול של צמיחה ושגשוג. ההישג של שיבא בדירוג מדגיש את היכולת לשלב מצוינות רפואית וחדשנות פורצת דרך גם בתקופות מורכבות במיוחד, ואת ההכרה הרחבה לה זוכה מערכת הבריאות הישראלית כגורם מקצועי, מתקדם ומאחד, החוצה גבולות ומחלוקות, מסרו מביה"ח.

מנהל המרכז הרפואי שיבא פרופ' יצחק קרייס, מסר: "העלייה המתמשכת בדירוג העולמי היא תוצאה של בחירה אסטרטגית ברורה. החלטנו למקם את שיבא בלב הטרנספורמציה הדיגיטלית של הרפואה בעולם, ובתוכה להוביל בחוד החנית של מהפכת ה-AI. בחרנו לא לאמץ שינוי בדיעבד אלא לעצב אותו, ולא רק להשתתף במרוץ הגלובלי אלא לקבוע את הקצב שלו.

ההישג הזה נשען על אלפי עובדות ועובדים שמגיעים לכאן יום יום, גם בתקופות מאתגרות ומורכבות, ובוחרים בכל פעם מחדש להעלות את הרף הקליני, המחקרי, היזמי והאנושי. השילוב בין מצוינות רפואית, אחריות ציבורית ורוח חדשנית הוא שמציב את שיבא בצמרת העולמית ומאפשר לנו להמשיך ולהוביל את ישראל קדימה".

על הדירוג:

דירוג בתי החולים הטובים בעולם של Newsweek נערך על ידי חברת הדאטה הבינלאומית Statista, ומתבסס על שילוב של מדדי איכות ובטיחות הטיפול, סקרי חוויית מטופל, פרסומים מדעיים, חדשנות רפואית והמלצות של עשרות אלפי רופאים, מנהלי בתי חולים ואנשי מקצועות הבריאות מרחבי העולם.

הדירוג כולל כ-2,500 בתי חולים מ-32 מדינות, ובהן ארצות הברית, גרמניה, יפן, צרפת, איטליה, ברזיל, אוסטרליה ועוד.

ברשימת בתי החולים בישראל, שיבא ממשיך להוביל בפער משמעותי, ומדורג כבית החולים המוביל במדינה.