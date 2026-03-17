הכי מבוגר בגל הנוכחי: נער בן 17 לא מחוסן נפטר מחצבת

נער כבן 17, שלא חוסן, נפטר הלילה (שלישי) מחצבת. הנער סבל ממחלות רקע, אושפז בבית החולים לפני שבועיים וחצי ושם אובחן כחולה בחצבת. לאחר מספר ימי אשפוז הידרדר מצבו והוא נפטר בבית החולים.

מבין 16 מקרי התמותה האחרים, מרבית הנפטרים הם תינוקות וילדים בריאים וללא מחלות רקע - שלא חוסנו נגד חצבת.

משרד הבריאות מזכיר כי ניתן למנוע חצבת באמצעות חיסון יעיל ובטוח - המציל חיים. כמו כן, מדגישים במשרד כי קיימת חשיבות קריטית להגעה בזמן לקבלת טיפול רפואי, עם הופעת התסמינים או חשד להידבקות במחלה. הגעה בזמן יכולה להציל חיים.

המשרד מדגיש כי מומלץ לכלל הילדים להתחסן בגיל שנה ובגיל שש, במסגרת תכנית החיסונים השגרתית.

באזורי התפרצות מומלץ לבצע הקדמה של מנת החיסון השנייה לגיל שנה וחצי. בנוסף, מומלץ לתת מנת חיסון נוספת לתינוקות בגילי 6-11 חודשים באזורי התפרצות וכאשר נוסעים למקומות עם התפרצות.

משרד הבריאות ממליץ למי שאינם מחוסנים, וכן להורים לתינוקות שקיבלו חיסון אחד בגילי 6-11 חודשים, להימנע מהגעה לאירועים מרובי משתתפים באזורי התפרצות עקב הסיכון מהדבקה.