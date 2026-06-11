הם נראים כמו ממתקים, מצטלמים נהדר לרשתות ונמכרים בקצב מסחרר: תוספי התזונה של GOOM הפכו לטרנד החם של הקיץ. GOOM קיים בסך הכל שנה וחצי, והוא כבר מגלגל עשרות מיליוני שקלים.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

הסרטונים של GOOM נעשו ויראלים יותר ויותר לאחרונה, ומטרת השיווק האינטנסיבי שלהם היא לנסות להכניס את תוסף התזונה הזה לארון התרופות בכל בית בישראל. המוצר מבטיח טעם טוב, נטילה קלה ופתרון לשלל בעיות.

במפעל בשדרות מייצרים תוספי תזונה באמצעות גומי לארץ ולחו"ל. כשנמצאים שם קל להתרשם מהשיווק המוצלח, אבל האם המוצרים באמת ייחודיים? אין ספק שחובת ההוכחה היא על הטרנד, והשאלה הנשאלת: האם הטרנד יצליח להיקלט בשוק ולהישאר בו לאורך זמן?