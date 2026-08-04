אנחנו רגילים ללכת לרופא כשמשהו כואב, אבל ברפואה המודרנית דווקא המחלות שאינן מורגשות הן אלה שמטרידות יותר. לחץ דם גבוה, סוכרת, כולסטרול גבוה ואפילו חלק מסוגי הסרטן יכולים להתפתח במשך שנים בלי לגרום לתסמינים. החדשות הטובות הן שבדיקות שגרתיות מאפשרות לא פעם לגלות את הבעיה בשלב מוקדם, כשהטיפול פשוט יותר וסיכויי ההצלחה שלו גבוהים יותר. חשוב לזכור שההמלצות משתנות בין נשים לגברים ובהתאם להיסטוריה משפחתית ולגורמי סיכון, אך אלו הבדיקות שנחשבות לנפוצות והמומלצות עבור רוב האנשים - בחלוקה לפי גילאים:

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שנות ה-20: ביסוס הרגלים ובדיקות בסיס

בעשור זה הגוף בשיאו, אך זהו הזמן המדויק לקבוע קווי בסיס למדדים הגופניים ולמנוע בעיות עתידיות. בעשור זה כדאי לשים דגש על הבדיקות הבאות:

בדיקות דם ושתן כלליות: ספירת דם, תפקודי כבד וכליות ורמות סוכר בצום - לאיתור חסרים תזונתיים (כמו ויטמין B12 או ברזל) או בעיות מטבוליות ראשוניות

לחץ דם ודופק: מדידה אחת לשנה-שנתיים לאיתור מוקדם של יתר לחץ דם, המכונה "הרוצח השקט"

בדיקת עור ונקודות חן: בדיקה שנתית אצל רופא עור לאיתור נגעים חשודים והגנה מפני סרטן העור

לנשים - בדיקת פאפ אחת ל-3 שנים מאזור גיל 21 לאבחון מוקדם של שינויים בצוואר הרחם; לשני המינים - בדיקות תקופתיות למחלות מין בהתאם לאורח החיים

טיפול אצל שיננית: ניקוי אבנית לשמירה על בריאות הפה אחת ל-6 חודשים

בדיקת רופא שיניים: אבחון מוקדם של עששת ונגעים בפה אחת לשנה

הערכת בריאות הנפש: שיחה תקופתית עם רופא המשפחה לאיתור תסמיני חרדה או דיכאון, הנפוצים מאוד בגילאי הבגרות הצעירה

שנות ה-30: ניהול עומסים ובריאות הלב

זהו עשור המתאפיין לעיתים קרובות בשילוב של קריירה, תכנון משפחה ומתח מוגבר, לצד תחילת השינויים המטבוליים. בעשור זה כדאי לשים דגש על הבדיקות הבאות:

פרופיל שומנים בדם (כולסטרול): בדיקה מקיפה של רמות הכולסטרול ה"רע" (LDL), הכולסטרול ה"טוב" (HDL) והטריגליצרידים, המנבאים סיכון למחלות לב

הערכת סיכון סוכרת: בדיקת גלוקוז בצום וסוכר מצטבר (HbA1c) לאיתור מצבי טרום-סוכרת, במיוחד אצל בעלי היסטוריה משפחתית

תפקוד בלוטת התריס (TSH): בדיקת דם לאיתור תת-פעילות או פעילות-יתר של הבלוטה, המשפיעה על המטבוליזם, האנרגיה ומצב הרוח

בדיקת שד ידנית: בדיקה תקופתית אצל כירורג שד לנשים (והגברת הערנות לשינויים מבניים)

מעקב נקודות חן מורחב: המשך מעקב שגרה מוקפד אצל רופא עור

בדיקת עיניים בסיסית: בדיקה שגרתית אצל רופא עיניים לבחינת חדות הראייה ובריאות הרשתית

שנות ה-40: מניעה ממוקדת ומעקב הורמונלי

שינויים פיזיולוגיים הופכים גלויים יותר, והסיכון למחלות כרוניות מתחיל לעלות בהדרגה. בעשור זה כדאי לשים דגש על הבדיקות הבאות:

• לחץ דם ומשקל (BMI): מעקב תכוף (אחת לשנה) עקב עלייה טבעית בסיכון ליתר לחץ דם והשמנה בטנית

בדיקת ראייה וגלאוקומה: בדיקה מקיפה אצל רופא עיניים כולל מדידת לחץ תוך-עיני לאיתור נזק בלתי הפיך לעצב הראייה

ממוגרפיה: בהתאם להנחיות הרפואיות והיסטוריה משפחתית, התחלת בדיקות סקר לגילוי מוקדם של סרטן השד

ארגומטריה (מבחן מאמץ): בדיקת תפקוד הלב במאמץ, מומלצת במיוחד לפני התחלת פעילות גופנית חדשה או עומס מאמצים

פרופיל מטבולי מורחב: בדיקת תפקודי כבד, כליות ואלקטרוליטים בדם באופן תקופתי

הערכת תסמונת מטבולית: ניטור מקיף המשלב מדדי סוכר, שומנים, היקף מותניים ולחץ דם

שנות ה-50: גילוי מוקדם של מחלות שכיחות

זהו עשור קריטי שבו הגילוי המוקדם מציל חיים באופן מובהק ומונע סיבוכים עתידיים. בעשור זה כדאי לשים דגש על הבדיקות הבאות:

בדיקת דם סמוי בצואה/קולונוסקופיה: בדיקת סקר מרכזית לגילוי מוקדם של סרטן המעי הגס (אחת לשנה לדם סמוי או קולונוסקופיה לפי המלצת רופא)

בדיקת פרוסטטה (לגברים): התייעצות עם רופא משפחה או אורולוג לגבי בדיקת דם PSA ובדיקה ידנית לגילוי מוקדם של ממאירות בערמונית

ממוגרפיה שגרתית: בדיקה תקופתית אחת לשנתיים לנשים בקבוצת הגיל הזו

בדיקת ויטמין D וסידן: בדיקת דם לבחינת רמות הוויטמין והמינרלים החיוניים לבריאות העצם ומערכת החיסון

אולטרסאונד בטן (בהתאם לסיכון): בדיקה לא פולשנית לאיתור שינויים בכבד (כמו כבד שומני), בכליות או בכיס המרה

מעקב כלי דם ולב: הערכה כוללת של סיכונים קרדיווסקולריים אצל רופא המשפחה

שנות ה-60: צפיפות עצם ובריאות מערכת החיסון

בעשור זה רצוי להיערך לקראת הגיל השלישי, לשמור על מסת העצם ולמנוע מחלות זיהומיות. בעשור זה כדאי לשים דגש על הבדיקות הבאות:

בדיקת צפיפות עצם (DEXA): אבחון מוקדם של אוסטאופורוזיס (דלדול עצם) למניעת שברים, במיוחד אצל נשים לאחר גיל המעבר

בדיקת שמיעה מקיפה: הערכת ירידה בשמיעה לצורך טיפול מוקדם ומניעת בידוד חברתי או ירידה קוגניטיבית

חיסונים מומלצים: קבלת חיסון נגד שלבקת חוגרת, חיסונים נגד דלקת ריאות וחיסוני שפעת שנתיים

סקר מעי גס ושד: המשך שמירה על רצף הבדיקות מהעשור הקודם

בדיקת דופלר עורקי צוואר (קרוטיס): בדיקת אולטרסאונד לפי המלצה רפואית לאיתור היצרות בעורקים המובילים דם למוח

הערכת שיווי משקל ויציבות: בדיקה ראשונית למניעת נפילות עתידיות

שנות ה-70: שמירה על עצמאות ותפקוד

בעשור זה הדגש עובר למניעת נפילות, שמירה על התפקוד הקוגניטיבי ואיכות החיים הכללית. בעשור זה כדאי לשים דגש על הבדיקות הבאות:

הערכה גריאטרית כוללת: בדיקת יציבות, כוח שריר, סיכון לנפילות, והערכת זיכרון וקוגניציה

סקירת תרופות תקופתית: בחינה מחודשת של כל התרופות הנטולות למניעת תגובות בין-תרופתיות, תופעות לוואי או מינונים עודפים

סריקת אולטרסאונד לאבי העורקים הבטני (לגברים): בדיקה חד-פעמית לגברים שעישנו בעבר לאיתור מפרצת

מעקב ראייה ושמיעה צמוד: בדיקה שנתית לאיתור קטרקט, ניוון רשתית (AMD) ובעיות שמיעה

בדיקת B12 ופולאט: מעקב אחר ספיגת ויטמינים חיוניים לתפקוד העצבי והקוגניטיבי

הערכת תזונה: ניטור צריכת חלבון ונוזלים ומניעת אובדן משקל בלתי מתוכנן

גילאי 80 ומעלה: רפואה מותאמת אישית ואיכות חיים

בשלבים אלו הרפואה מתמקדת בנוחות, התאמת הטיפולים ושמירה על עצמאות מקסימלית. בעשור זה כדאי לשים דגש על הבדיקות הבאות:

הערכה תזונתית ומסת שריר: ניטור משקל, רמות חלבון בדם ומניעת תת-תזונה ואובדן מסת שריר

בדיקת בטיחות בבית ומניעת נפילות: הערכת רופא, פיזיותרפיסט או מרפא בעיסוק לגבי יכולת התנועה והתאמת עזרי הליכה או סביבת המגורים

התאמת בדיקות הסקר: בגילים אלו נהוג לשקול מחדש בדיקות סקר פולשניות (כמו קולונוסקופיה) ולהתאים את המעקב האישי בהתאם למצב הבריאותי הכללי ולרצון המטופל

הערכה קוגניטיבית ונפשית תקופתית: מעקב אחר מצב הרוח, זיכרון ותפקוד יומיומי

מעקב מעבדתי מותאם: בדיקות דם תקופתיות בסיסיות (סוכר, תפקודי כליות ואלקטרוליטים) לשמירה על איזון פיזיולוגי