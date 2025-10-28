משרד הבריאות: תקלה ארצית בבדיקות לגילוי סרטן השד

אחרי שדיווח על תקלה בבדיקה הורמונלית לחולות סרטן השד, משרד הבריאות הודיע הערב (שלישי) על תקלה נוספת, הפעם שתי נשים קיבלו תוצאה שלילית כוזבת בבדיקת גנטיות לאיתור מוטציות ב-BRCA ואחת מהן לקתה בסרטן השד. המשרד השעה מיידית את השימוש בקיט הנפוץ ביותר בארץ, שהיה בשימוש במשך כחצי שנה בשלוש קופות חולים ובשבעה בתי חולים. חשש שנשים נוספות קיבלו תוצאות שליליות כוזבות.

הדיווח התקבל לאחר שאישה שקיבלה תוצאה שלילית בבדיקה, חלתה בסרטן השד וכאשר ביצעה את הבדיקה בשנית, קיבלה תוצאה חיובית. בהמשך לבירור בקופת החולים, התגלה מקרה נוסף דומה.

בדיקת ננו צ'יפ היא בדיקת סקר גנטית לאיתור שינויים גנטיים שכיחים (מוטציות נפוצות) בגנים BRCA 1\2 אצל נשים יהודיות. הבדיקה הספציפית בודקת נשאות ל-14 מוטציות שונות, כאשר הימצאות מוטציות בגנים אלו מגבירה את הסיכון לחלות בסרטן. בדיקת הסקר נעשית באמצעות דגימת דם ומיועדת לנשים ממוצא יהודי, ומומלצת לרוב למי שלא חלו בסרטן, וכן, במקרים מסוימים למי שחלו. הבדיקה מומלצת לבנות 25 ומעלה לאחר היוועצות רפואית.

יצוין כי מיד עם היוודע המקרה, פתח משרד הבריאות בבדיקה מקיפה בנושא, במסגרתה הנחה את המעבדות והמכונים הגנטיים להפסיק את השימוש בבדיקה זו. נציין כי על פי המידע הקיים, נעשה שימוש בבדיקה הספציפית בין החודשים אוגוסט 2024 ועד לינואר 2025 בלבד. יחד עם זאת, המשרד בודק את היקף האירוע ובהתאם לממצאים, יבחן את הצורך להרחיב את מועדי ביצוע הבדיקה, ככל שיהיה בכך צורך.