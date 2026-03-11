שיא ישראלי חדש: אם ממודיעין עילית ילדה את בנה ה‑21

בזמן שהאזעקות והירי הטילים ממשיכים לשבור את השגרה בישראל, בבית החולים מעייני הישועה בבני ברק נרשם אתמול (שלישי) שיא ישראלי יוצא דופן: אם ממודיעין עילית ילדה את בנה ה‑21.

השיא הקודם היה 21 ילדים ב‑20 לידות, כולל לידה של תאומים, אך במקרה הזה כל ילד נולד בלידה נפרדת - 21 ילדים ב‑21 לידות.

מאחורי השיא עומדת ברכתו של המנהיג הדתי המנוח הרב חיים קנייבסקי, שבירך את המשפחה שתזכה למשפחה ברוכת ילדים.

בשבוע הבא תיערך ברית לבנם ה‑21, כאשר הבכור במשפחה רק בן 22. מכריהם מציינים כי "היד עוד נטויה".