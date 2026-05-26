משרד הבריאות מזהיר: זיהום בשורת נחלים בצפון

משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה פרסמו היום (שלישי) תוצאות חריגות בדיגום מים שבוצע לבחינת מצב הזיהום בנחלים מסוימים בצפון הארץ. המשרד הודיע למטיילים ולרשויות המקומיות כי הכניסה לנחלים אלה עלולה להיות מסוכנת.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

בבדיקות לחיידקים בדיגומים שנלקחו ב-25 במאי 2026 נמצאו בכמה נחלים בצפון תוצאות החורגות מהמלצות משרד הבריאות (400 קולי צואתי ב-100 מ"ל) ומעידות על הימצאות זיהום במים.

הנחלים שהכניסה אליהם עלולה להיות מסוכנת עד שתוצאות הדיגום שיתקבלו יהיו תקינות ויציבות: חצבאני - גן הצפון (תחנה הידרואלקטרית), ירדן - גשר להבות הבשן עד גשר החמישה, בריכת המשושים, ג'ילבון - מפל דבורה, זאכי ויהודיה.

המשרד להגנת הסביבה לא מצא מקור זיהום ידוע בנחלים. בשגרה הדיגום נעשה מדגמית אחת לשבועיים באמצעות פקחי רשות הטבע והגנים, בנקודות דיגום קבועות בנחלי הצפון (בגליל העליון, בגולן ובגליל המערבי). הנקודות מייצגות מפל, בריכה או מקטע בנחל. משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה ממשיכים בדיגום ובמעקב ויעדכנו לפי הצורך.