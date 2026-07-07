האם ספריי הגנה מהשמש עלול לגרום לסרטן? מחקר חדש מעורר סערה

מחקר חדש מזהיר מפני שימוש בספריי להגנה מהשמש ואפילו קושר אותו למחלת הסרטן • ד"ר להבית אקרמן, מומחית לרפואת עור, הסבירה: "זה לא עניין של ספריי או קרם, חשוב שיהיה כיסוי של העור ברמה מספקת" • צפו בריאיון

סיריל עמר
סיריל עמר  ■ כתב דסק אירופה והעולם היהודי ■ 
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ספריי הגנה מהשמש
ספריי הגנה מהשמשASSOCIATED PRESS

מחקר שפורסם בימים האחרונים מזהיר מפני שימוש בספריי להגנה מהשמש ואפילו קושר אותו למחלת הסרטן. ד"ר להבית אקרמן, מומחית לרפואת עור, התראיינה הערב (שלישי) לסיריל עמר ב"מהדורת חמש" ואמרה: "זה לאו דווקא ספריי או קרם, חשוב שיהיה כיסוי של העור ברמה מספקת".

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תעברו לקרם: מחקר חדש קובע - ספריי הגנה מהשמש עלול לגרום לסרטן
תעברו לקרם: מחקר חדש קובע - ספריי הגנה מהשמש עלול לגרום לסרטן

"קרם נמרח בצורה יותר סמיכה, ואנחנו בדרך כלל מורחים כמות יותר משמעותית שלו, לעומת ספריי מימי ושקוף שאנחנו מרססים על העור ושמים ממנו בפועל כמות קטנה יותר". אקרמן הבהירה שניתן להשתמש בספריי אם מרססים בכמות הדרושה והבהירה שכשמשתמשים לפנים יש לרסס על היד ואז למרוח כדי להימנע ממגע בעיניים ומשאיפת חלקיקים מסוכנים. "בגוף אפשר לרסס ואז למרוח", אמרה.

ד"ר אקרמן הסבירה על סוגי התרסיסים השונים: "אני אישית לא בעד התרסיסים השקופים כי קשה מאוד לעקוב איפה מרססים וכמה, אבל יש תרסיסים לבנים עם תו תקן מחמיר שהם יעילים כמו קרם". "מה שחשוב הוא שלתכשיר יהיה תו תקן והגנה רחבה", הבהירה.

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לסיכום הדברים אמרה: "אני אישית אוהבת את התרסיסים כי הם נוחים למריחה בשימוש בשטחים גדולים, אבל בין אם מדובר בתרסיס ובין אם מדובר בקרם חשוב שהוא יהיה איכותי, וכן חשוב למרוח אותו בכמות מספקת ולחדש אותו במידת הצורך".

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