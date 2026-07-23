עם צאת צום תשעה באב, שנמשך כ-25 שעות, רבים ממהרים לשולחן עמוס במאכלים. אולם מומחים ממליצים לשבור את הצום בהדרגה, כדי לא להעמיס על מערכת העיכול לאחר שעות ארוכות ללא מזון ונוזלים.

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השלב הראשון הוא החזרת הנוזלים לגוף. מומלץ לשתות כוס או שתיים של מים בלגימות איטיות, ולאחר מכן לאכול משהו קל שיעזור לגוף להתאושש. בין האפשרויות המומלצות: תמר אחד, אבטיח, מלון, ענבים או אפרסק, לצד יוגורט עם מעט גרנולה או שיבולת שועל.

אפשרויות נוספות לשבירת הצום כוללות פרוסת לחם עם גבינה לבנה, קוטג' או אבוקדו, מרק ירקות או עוף פושר, ביצה עם טוסט וסלט ירקות, או שייק עדין המבוסס על יוגורט, בננה ומים.

לאחר כ-20 עד 40 דקות ניתן לעבור לארוחה קלה ומאוזנת יותר, כמו אורז עם עוף, תפוח אדמה וביצה, פסטה ברוטב עדין או כריך עם טונה וירקות.

מנגד, מומלץ להימנע מיד לאחר הצום ממאכלים מטוגנים, בורקסים, פיצה, מאכלים חריפים, כמויות גדולות של ממתקים, משקאות מוגזים או קפה על בטן ריקה. מזונות אלה עלולים לגרום לבחילות, כאבי בטן, צרבת ותחושת חולשה.

דוגמה פשוטה לשבירת צום מומלצת היא להתחיל בכוס מים ובחתיכת אבטיח, ולאחר מכן לאכול טוסט עם גבינה, ביצה וסלט קטן - שילוב שמאפשר לגוף לחזור בהדרגה לשגרת האכילה.