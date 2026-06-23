משרד הבריאות מעדכן היום (שלישי) כי בהמשך לבדיקות שעברו בימים האחרונים שני אנשים שהיה לגביהם חשד כי חלו באבולה - התקבלו תוצאות שליליות עבור שניהם. לכן, המשרד מדגיש כי נכון לעכשיו לא אובחן בישראל מקרה מאומת של אבולה.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ של i24NEWS עברית <<<

השניים נבדקו לאבולה לאחר ששבו מהרפובליקה הדמוקרטית של קונגו. הבדיקות בוצעו בהתאם לנהלים המקצועיים ולהנחיות הבין לאומיות המקובלות להתמודדות עם מחלות מידבקות בעלות סיכון גבוה. השניים ממשיכים לקבל טיפול רפואי בהתאם למצבם.

אבולה אינה מועברת באוויר, והדבקה מתרחשת במגע ישיר עם אדם חולה בעל תסמינים או עם דם, נוזלי גוף או הפרשות. משרד הבריאות מציין כי הוא ממשיך לעקוב באופן שוטף אחר התפרצות האבולה ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו ובאוגנדה ומקיים היערכות מערכתית לצורך הבטחת מוכנות מיטבית של מערכת הבריאות לכל תרחיש אפשרי.

משרד הבריאות שב וקורא לציבור להימנע מנסיעות לא חיוניות לאזורים שבהם קיימת תחלואה פעילה באבולה. נוסעים השבים מאזורים אלה ומפתחים חום או תסמינים חריגים בתוך 21 ימים ממועד החזרה מתבקשים להישאר בבית, להימנע ממגע עם אחרים וליצור קשר טלפוני עם מוקד קול הבריאות בטלפון 5400*.