טרגדיה בשרון: אישה בהיריון ותאומיה נפטרו לאחר שהתמוטטה בביתה
המרכז הרפואי מאיר הודיע כי אישה בשבוע ה-28 להריונה הראשונה, עם תאומים, הובהלה במהלך הלילה תוך פעולות החייאה לאחר שהתמוטטה • עם הגעתה בוצע ניתוח קיסרי חירום, אך הרופאים נאלצו לקבוע את מותה ומות ילדיה
1 דקות קריאה
טרגדיה בשרון: בת 35 מרעננה, בשבוע ה-28 להריונה הראשון, הובהלה במהלך הלילה למרכז הרפואי מאיר בכפר סבא במצב אנוש, תוך כדי פעולות החייאה, לאחר שהתמוטטה בביתה כשהיא נושאת תאומים.
מבית החולים נמסר: עם הגעתה בוצע ניתוח קיסרי חירום בחדר טראומה וצוותים רבים המשיכו במאמצי החייאה מתקדמים וממושכים ליולדת ולתינוקות. למרות המאמצים הרבים, נאלץ הצוות הרפואי לקבוע את מותם של האם ושני התינוקות. סיבת המוות טרם התבררה והאירוע דווח למשרד הבריאות. אנו משתתפים בצערה הכבד של המשפחה".
