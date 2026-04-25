טרגדיה בשרון: אישה בהיריון ותאומיה נפטרו לאחר שהתמוטטה בביתה

המרכז הרפואי מאיר הודיע כי אישה בשבוע ה-28 להריונה הראשונה, עם תאומים, הובהלה במהלך הלילה תוך פעולות החייאה לאחר שהתמוטטה • עם הגעתה בוצע ניתוח קיסרי חירום, אך הרופאים נאלצו לקבוע את מותה ומות ילדיה

