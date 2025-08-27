לקראת פתרון המשבר בקופ"ח כללית: הצעד של שר הבריאות

מומלצים -

לקראת פתרון המשבר בקופת חולים כללית: במסגרת מאמצי הגישור, שר הבריאות חיים כץ, הנחה היום (רביעי) להקים צוות עבודה משותף לשתי וועדות שמטרתו הינה לגבש נוהל המסדיר את אופן העבודה בין הדירקטוריון לבין שירותי בריאות כללית.

הדבר עלה בפגישת עבודה שקיים שר הבריאות עם ראשי הוועדות הבודקות, השופט בדימוס יורם דנצינגר ועו"ד יואל בריס, בהשתתפות מנכ"ל משרד הבריאות משה בר סימן טוב ויו"ר דריקטוריון הכללית יוחנן לוקר. לבקשתו של כץ, יוקם צוות עבודה משותף לשתי הוועדות, בו יהיו חברים: השופט בדימוס יורם דנצינגר, עו"ד יואל בריס, פרופ' מרים מרקוביץ ביטון וניר קידר, מנכ"ל מרכז טאוב.

הצוות יבסס את ניהול הקופה בדומה לחוק החברות בכל הנוגע להגדרת התפקידים והאחריות של יו"ר הדריקטוריון, חברי הדריקטוריון, המנכ"ל וההנהלה, וכן להביא לתיקון הנדרש בתקנון קופת חולים כללית, בדגש על סעיף 64. ההצעה של הצוות תוגש לשר הבריאות חיים כץ, עד ל-7 בספטמבר, בהתאם לכך האריך השר חיים כץ את השהיית ועדות הבדיקה עד ל-8 בספטמבר.

בחודש שעבר, קופת החולים כללית הודיעה על שביתת אזהרה בת יממה, בכלל המרפאות ובתי החולים. מיליוני אזרחים הושפעו מהעיצומים הללו, שכן כללית היא קופת החולים הגדולה בישראל אשר מעניקה שירותים רפואיים ללמעלה מ-50 אחוזים מהתושבים.

זאת, לאחר שמשרד הבריאות הודיע על מינוי ועדת בדיקה בעקבות המשבר בקופת החולים כללית. שר הבריאות דאז אוריאל בוסו ציין כי משרדו "סבור שהקופה אינה מתנהלת כראוי וקיים חשש כי לא תוכל לתת לחבריה את שירותי הבריאות לפי החוק". הוא הדגיש: "חייבים לתקן את הליקויים".

שר הבריאות לשעבר, הדגיש כי מינוי הוועדה בא לאחר מעורבות ניהולית חריגה של דירקטוריון הקופה. הוא הסביר: "בחמש השנים האחרונות הוחלפו ארבעה מנהלים כלליים לפני סיום הקדנציה הראשונה לתפקידם, מתוכם שלושה שכהונתם הסתיימה בזמן כהונת יו"ר הדירקטוריון הנוכחי. במקביל, אך בחודשים האחרונים סיימו את תפקידם ארבעה מהמנהלים הבכירים ביותר בהנהלת הקופה. ברקע הדברים עלו טענות מצד גורמים שונים בעלי פרספקטיבות שונות בעבר ובהווה, למעורבות ניהולית חריגה של דירקטוריון הקופה והעומד בראשו בניהול השוטף של שירותי בריאות כללית".

לאחר מכן הבהיר כי עובדות אלה מטילות צל על התנהלות הדירקטוריון ומעלות חשש בנוגע לחלוקת העבודה וההתערבות של הדירקטוריון בעבודת הנהלת הקופה. לרבות, העדר לכאורה של הפרדה מתבקשת בין ההנהלה כגורם ביצועי, לבין דירקטוריון כגורם מתווה מדיניות ומפקח על עבודת ההנהלה.