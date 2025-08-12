נגד זרם ההזדקנות: הטיפול בדג סלמון שישאיר אתכם צעירים

מומלצים -

אל תחום טיפולי אסתטיקת הפנים בישראל מתווסף בימים אלה טיפול חדש, לא לגמרי שגרתי, שמגיע אלינו היישר מקוריאה הדרומית הרחוקה. הטיפול הזה הפך פופולארי לאחרונה גם בארצות הברית ובאירופה, וידועניות רבות כמו קים קרדשיאן, מיילי סיירוס, ג׳ניפר אניסטון, ואפילו הדוגמנית הישראלית עדן פינס - כבר ניסו אותו.

כעת הוא זמין בישראל: זריקה לעור הפנים המכילה חומר שמופק מזרע דג הסלמון. כן, אותו דג סלמון שאנחנו רגילים לראות על הצלחת. הטיפול מכיל חומרים שהוכח כי הם מעודדים התחדשות תאית, מפחיתים דלקות, ומייצרים חלבון מסוג קולגן, שנחשב יעיל בהפחתת קמטים, וטיפוח מראה צעיר וטבעי.

הטיפול נחשב בטוח יחסית, כיוון שהוא מבוסס על חומרים טבעיים המופקים מ-DNA של דג הסלמון. אורכו של טיפול ממוצע הוא עד עשר דקות, והתחושה היא כמו הזרקת חומצות או בוטוקס ללחיים. עד כה לא התגלו תופעות לוואי, מלבד אדמומיות, שלרוב פוחתת אחרי יומיים.

המחיר? בין 2,000 ל-3,000 שקלים, לשני טיפולים שמבוצעים בהפרש של חודש. טיפול בזרע סלמון יועד במקור לפציעות עור, כוויות ודלקות. אך עם הזמן גילו את הפוטנציאל שלו גם בתחום הקוסמטי. ואם בהוליווד זה כבר נפוץ – אז למה לא גם כאן בישראל, שהופכת למעצמה בכל תחומי האסתטיקה.

צפו בכתבה מתוך המהדורה המרכזית, בראש העמוד.