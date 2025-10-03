במשרד הבריאות מודים: דלף מידע רפואי מאסף הרופא

משרד הבריאות ובית החולים שמיר-אסף הרופא עדכנו כי בעקבות מתקפת הסייבר אתמול על בית החולים יש חשש לדליפת מידע.

מטעמם נמסר כי:" בהמשך להודעה מאתמול על ניסיון חמור למתקפת סייבר בבית החולים שמיר במהלך יום כיפור: כפי שדווח אתמול, המתקפה לא פגעה בשירות של בית החולים ויש גישה לכלל המערכות אולם היה חשש לדליפת מידע". עוד צויין כי "מבדיקות ראשוניות עולה כי דלפו הודעות מייל שנשלחו אל ומבית החולים בתאריך ה-25.9 ובכלל זה מידע רפואי שהיה במסגרת הודעות אלו. נכון לעכשיו אין אינדקצייה שבתקיפה דלף מידע ממערכת ניהול המידע הרפואי המרכזית (הקמיליון) והבדיקות בעניין זה יימשכו. משרד הבריאות ומערך הסייבר הלאומי ממשיכים בליווי הצוותים המקצועיים של בית החולים, בשיתוף פעולה עם הגורמים המוסמכים, כדי לוודא את המשך התפקוד באופן בטוח".

אתמול קבוצת האקרים בשם Qilin טענה במהלך יום כיפור כי תקפה את בית החולים אסף הרופא והשיגה כשמונה טרה-בייט של מידע רגיש וסודי, הכולל תיקים רפואיים, תקשורת פנימית ומידע תפעולי קריטי.

בהמשך, הם פרסמו דרישה לתשלום כופר כדי למנוע את פרסום החומרים. "אי-עמידה בדרישות תוביל לחשיפת כל המידע ולנזק בלתי הפיך לפרטיות המטופלים ולמוסד", נכתב . Qilin היא קבוצת תקיפה מזרח אירופאית שפעילה מזה כשלוש שנים, ומבצעת מתקפות סייבר במהלכן היא מצפינה מידע ודורשת תשלום דמי כופר. חברי הקבוצה אף פרסמו 500 קורבנות שונים שתקפו מתחילת השנה.