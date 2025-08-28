כמו בסרטים: מטופל עבר ניתוח מוח מורכב תחת היפנוזה

מומלצים -

במקרה נדיר ויוצא דופן בישראל, בוצע הפנוט של מטופל, חולה פרקינסון, בעת שבמוחו הושתלו אלקטרודות, עמוק אל תוך המוח (D.B.S), כל זאת בעת שהוא ער. ההליך בוצע ע"י ד"ר אודי בונשטיין, מנהל השירות הפסיכולוגי במרכז.

המטופל, עלי אבו-ריא, בן 71 מסכנין, סיפר שהוא זוכר כל דקה מהניתוח. "אני זוכר את זה כחוויה טובה", אומר עלי. "הייתי רגוע לגמרי. דמיינתי שהוא לקח אותי לטיול בתאילנד. אני מרגיש כמו אדם חדש, וגם הרעידות, מהן סבלתי, הופסקו".

לדברי ד"ר בונשטיין, מכיוון שמדובר במטופל חולה פרקינסון, שסבל מרעידות דרך קבע, ובשל העובדה שנאסר עליו ליטול תרופות סמוך למועד הניתוח - שריריו היו נוקשים ו"תפוסים", ולכן ההפנוט סייע לו להתמודד עם ההיבטים הנפשיים והחשש מהניתוח. "יצרתי מצב בו הקשב שלו היה מרוכז אך ורק בקול ובמגע שלי", גילה. "במהלך הניתוח, בעת שהמנתח 'קדח' בראשו והחדיר את האלקטרודה למוחו, שוחחתי עם המטופל על דברים אופטימיים. הוא לא התלונן על כאבים, והיה נינוח, במשך חמש שעות רצופות, למרות ההליך הכירורגי המורכב".

הניתוח בוצע במצב ערנות, תוך שימוש מינימלי בתרופות הרדמה, מה שאיפשר לד"ר בונשטיין לבצע את ההפנוט. "זה ניתוח שעלול להיות מפחיד ולא נעים עבור המטופל, ולכן ההפנוט סייע לו להשתחרר ולהתמודד טוב יותר עם חוסר הנוחות ותחושות הכאב, דבר שהקל על הרופא המנתח".

מנהל המחלקה הנוירולוגית, פרופ' סמיח בדארנה, מומחה בפרקינסון ובהפרעות תנועה, הוסיף כי הניתוח בוצע, בעת שהמטופל היה ער, כדי שניתן יהיה לבדוק אם גירוי האלקטרודות משפר את הסימפטומים, ושאין תופעות לוואי כתוצאה מהגירוי, אותן יש לתקן. בתום הניתוח אמר הנוירוכירורג המנתח, ד"ר יובל גרובר, כי מעולם לא נתקל בעבר במטופל כה רגוע ונינוח, שלא התלונן על כאבים, למרות שמדובר בניתוח מורכב ומאתגר.

לדברי ד"ר בונשטיין, מטופלים רבים הפונים לקבלת טיפול פסיכולוגי בעקבות המלחמה הנוכחית, עשויים להפיק תועלת רבה מטיפול היפנוטי. "שילוב היפנוזה מסייע רבות בקיצור הטיפול הרפואי, מייעל אותו ומשפיע ישירות על מערכת הגוף והנפש. במהלך ההפנוט, ניתן לעבוד עם המטופל על היבטים נפשיים (כמו חרדה או תקווה), על היבטים גופניים ותפקודיים (כמו תפקוד מערכת העיכול או מערכת החיסון), ועל המרכיבים התחושתיים תפיסתיים (כמו הפגת כאב), כפי שעשיתי למטופל חולה הפרקינסון בניתוח".

כמו כן הדגיש, כי ניתן לשלב היפנוזה ככלי עזר, בכל שיטת טיפול קיימת, כמו בטיפול קוגניטיבי התנהגותי, אז הופך הטיפול ליעיל ועמוק יותר. "בקרב הקהל הרחב, כולל אנשי מקצוע, קיימת בורות לגבי הפוטנציאל הטיפולי של ההיפנוזה. חשוב שאנשי מקצוע יכירו את ההתוויות המתאימות לטיפול היפנוטי, ומתי לשקול פנייה למרפאת היפנוזה", סיכם.