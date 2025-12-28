משרד הבריאות הודיע הכריז היום (ראשון) על העיר פתח תקווה כמוקד התפרצות חצבת, על רקע עלייה בתחלואה והצטרפותה לרשימה שהולכת וגדלה של ערים שנפגעו מההתפרצות.

לפחות 12 חולי חצבת אותרו בפתח תקווה, ובהם גם שרשראות הדבקה מקומיות. בתחילת החודש נפטר תינוק בן 11 חודשים בעקבות סיבוכי המחלה. הפעוט הועבר כשבוע לפני לבית החולים רמב"ם וחובר למערכת אקמו, אך בהמשך נאלצו הרופאים לקבוע את מותו.

משרד הבריאות ציין כי ב-12 מקרי התמותה, הנפטרים הם תינוקות בריאים וללא מחלות רקע שלא חוסנו נגד המחלה, והוסיף אז כי חצבת בת מניעה באמצעות חיסון יעיל ובטוח. האזורים המוגדרים בהתפרצות הם: ירושלים, בית שמש, בני ברק, מודיעין עילית, צפת, קריית גת, טבריה, חריש, נוף הגליל, אשדוד, נתיבות, המועצה האזורית מטה בנימין - וכעת גם פתח תקווה.

מומלץ לכלל הילדים להתחסן בגיל שנה ובגיל שש, כחלק מתוכנית החיסונים השגרתית. עם זאת, במקומות עם התפרצות מומלץ להקדים את מנת החיסון השנייה לגיל שנה וחצי, ולבצע חיסון נוסף לתינוקות בגילאי 6 עד 11 חודשים באזורי התפרצות, וכאשר נוסעים לשם. בערי ההתפרצות ניתן להגיע להתחסן ללא תור מקדים.