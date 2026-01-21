משרד הבריאות: מסלולי ההתמחות וההעדפות הסטאז'רים בישראל

משרד הבריאות פרסם היום (רביעי) תוצאות סקר שנערך בקרב הסטאז'רים והסטאז'ריות בבתי החולים ואת תוצאות העדפות ושיבוצי הגרלות סטאז'רים בוגרי ישראל. הסקר מעניק תמונה רחבה על דור הרופאים הנכנס בסוף שנת 2024 לשורות מערכת הבריאות, ובו נטלו חלק 2,029 סטאז'רים וסטאז'ריות - 40% מהם בוגרי הארץ ו- 20% מבוגרי חו"ל באותה השנה. הוא כלל שאלות שביעות רצון למתן ניקוד בסולם 1 עד 5, וכן שאלות אינפורמטיביות – בנוגע לדמוגרפיה ועמדות כלליות.

מהנתונים עולה, כי מסלולי ההתמחות המועדף על הסטאז'רים שבחרו להשיב, הם שלושה התמחויות עיקריות - רפואת משפחה, רפואת ילדים ורפואה פנימית. התמחויות נוספות שמועדפות אצל הסטאז'רים המשיבים היו יילוד וגניקולוגיה, כירורגיה אורתופדית והרדמה. במשרד הבריאות ציינו עוד, כי נתון זה מתכתב עם מגמה הולכת וגוברת של הרחבת הפעילות הקלינית והטיפולית בקהילה, וחשיבות הרפואה הראשונית במערכת הבריאות. כמו גם יכולים להיות כחלק מהמגמה העולמית ליצירת איזון בית-משפחה-עבודה, כאשר מגמות אלו משפיעות על כוח האדם הרפואי העתידי.

עוד עולה מהנתונים כי אחוזי שביעות הרצון הגבוהים של הסטאז'רים נרשמו במחלקות הפנימיות (71%), במחלקות לרפואה דחופה (67%), במחלקות הילדים (65%) ובמחלקות הכירורגיות (47%). במקביל, מהשוואת שביעות הרצון של בוגרי לימודי רפואה בחו"ל לבין בוגרי לימודים בארץ, עולה כי בעוד שבמחלקות הפנימיות שיעורי שביעות הרצון דומים, הרי שבמחלקות הכירורגיות ובחדרי המיון נרשמה שביעות רצון גבוהה יותר בקרב בוגרי חו"ל, ואילו במחלקות הילדים שיעור שביעות הרצון בקרב בוגרי לימודים בישראל הוא הגבוה יותר.

לצד זאת, הסקר כלל גם שאלה הנוגעת לדירוג גורמים מרכזיים לבחירת ההתמחות. מבין הגורמים שדורגו במקום הראשון במידת השפעתם על בחירת ההתמחות בולטים: עניין, אתגר במקצוע ושביעות רצון מסבב הסטאז' במחלקה. גם ליכולת ההשתכרות העתידית קיימת השפעה משמעותית למדיי על בחירת ההתמחות, אולם בשיעורים נמוכים מהעניין והאתגר.

אזור מרכז הארץ מוביל בהעדפות הסטאז'רים כמקום לביצוע ההתמחות, ולאחריו אזור חיפה. אזור ירושלים, אזור הגליל ואזור הדרום נמצאים בעדיפות נמוכה יותר. עם זאת, שביעות הרצון משתנה בין בתי החולים ואין יתרון בשביעות הרצון של הסטאז'רים דוקא למרכזי העל בישראל. שלושת בתי החולים המובילים - מרכזי על - הם איכילוב, בילינסון ושיבא. בהמשך הרשימה נמצאים המרכז הרפואי מאיר ובתי החולים רמב"ם ושערי צדק.