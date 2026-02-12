נבדק קשר בין מותו של תינוק מכשל ריאתי לצריכת נוטרילון

משרד הבריאות הודיעה היום (חמישי) על מותו של תינוק בן ארבעה שבועות בבית החולים אסותא באשדוד ביום שישי. התינוק נפטר כתוצאה מכשל נשימתי.

כמו כן דיווח משרד הבריאות שהתינוק צרך מוצרי נוטרילון שבוצע עליהם ריקול, אך בשלב זה נשלל קשר סיבתי בין צריכת מוצרי הנוטרילון למותו של התינוק, הן מצד הגורמים המטפלים והן בעקבות הממצאים הראשונים של המרכז לרפואה משפטית.

בעקבות המקרה, משרד הבריאות הורה על הקמת ועדת בדיקה חיצונית שתבצע פעולות נוספות לבחינת נסיבות מותו של התינוק. עוד נמסר ממשרד הבריאות כי האירוע לא דווח על ידי בית החולים באופן הנדרש בזמן אמת, וכי אופן הדיווח ייבחן גם הוא על ידי הוועדה החיצונית.

נזכיר כי משרד הבריאות הורה על ריקול למוצרי נוטרילון שבייצורם נעשה שימוש בחומצת שומן, אשר זוהתה כמקור אפשרי לחריגה ברמות רעלן הצרוליד (Cereulide). המוצרים עליהם בוצע ריקול הם נוטרילון שלב 1 (אריזות 800 גרם) ונוטרילון AR (אריזות 400 גרם ו-900 גרם).

מבית החולים אסותא אשדוד נמסר בתגובה: "למלר"ד ילדים בבית החולים הובהל תינוק בן ארבעה שבועות כשהוא במצוקה נשימתית חמורה. צוות רפואי בכיר ומומחה בטיפול נמרץ ילדים נאבק על חייו ופעל על פי הסטנדרטים המקובלים והמקצועיים וביצע פעולות החייאה מתמשכות, אך לצערנו התינוק נפטר. גופתו הועברה למרכז הלאומי לרפואה משפטית כדי לקבוע את סיבת המוות. אנו מחבקים את בני המשפחה בשעתם הקשה ומשתתפים בצערם הכבד".

מחברת נוטרילון ביקשו להדגיש כי בשלב זה נשלל קשר קליני בין מותו של התינוק לבין צריכת נוטרילון, וכי נסיבות המוות עדיין נבדקות על ידי משרד הבריאות ובית החולים.