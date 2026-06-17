חומרי הרדמה במחית לתינוקות: צווי סגירה הוצאו לשני מרכולים, המשטרה חוקרת

משרד הבריאות הוציא צווי סגירה מיידיים לסניף "מחנה" ברחוב יפו 113 ולסניף ברחוב יפו 214 של רשת "זול ובגדול" בירושלים, בעקבות ממצאי מעבדה חמורים בצנצנות מחית שנרכשו בהם. בבדיקות דחופות שערך המשרד התגלו במוצרים חומרים תרופתיים מסוג קלונזפאם ולורזפאם, המשמשים כחומרים הפעילים בתרופות ההרגעה קלונקס ולוריוון.

בעקבות הממצאים המדאיגים, עירב המשרד באופן מיידי את משטרת ישראל וגורמי אכיפה נוספים, והפיץ הנחייה לבתי החולים באזור לדווח על כל מקרה של פגיעה בהכרה או ישנוניות בקרב פעוטות.

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במסגרת החקירה, התברר כי תלונה ראשונה בנושא התקבלה במשטרה כבר לפני כחודש ובעקבותיה נערך בירור ראשוני. בשבוע שעבר חשו ברע שני תינוקות נוספים בגן משחקים; תחילה עלה חשד כי מדובר בהרעלת חומרי הדברה, אך לאחר שצוותי הכבאות שללו זאת, הועברו הפרטים למשרד הבריאות.

פריצת הדרך בחקירה והפנייה למשטרה התאפשרו בעיקר הודות לרופאי הילדים במיון בבית החולים הדסה עין כרם, אשר זיהו את הקשר הישיר בין המקרה שהתרחש לפני כחודש לבין המקרה האחרון מיום חמישי, לאחר שכלל הילדים הגיעו עם תסמינים זהים לחלוטין לאחר שאכלו מהמחית.

כעת נבדק באופן ממוקד האם מקור החומרים המרדימים הוא פגם במפעל הייצור או שמא מדובר בהתערבות מכוונת בתוך החנויות המדוברות, שפגעה בסך הכל בשלוש משפחות לפעוטות שנפגעו.

בשלב זה הוחלט שלא להרחיב את הצעדים לריקול גורף, שכן כלל הבדיקות שנערכו במפעל ובקרב היבואנים נמצאו תקינות, ואין אינדיקציה לכך שהזיהום התרחש במהלך הייצור עצמו. הרשויות מדגישות כי אין לצרוך מוצרים שנרכשו בשני הסניפים שנסגרו, ומבקשות מהציבור לוודא תמיד כי אריזות מזון סגורות כנדרש ומנגנון הוואקום בהן תקין.

משרד הבריאות והמשטרה ממשיכים בבדיקה מקיפה של נסיבות האירוע בתוך החנויות, במטרה להבין כיצד הגיעו החומרים המרדימים אל תוך הצנצנות שנמכרו בבירה.

סגירת החנויות מגיעה בהמשך לאשפוזם של ארבעה ילדים, בהם תינוק בן שנה, בבית החולים הדסה עין כרם בימים האחרונים. הילדים פיתחו תסמיני חולשה קשים, אפאטיות ואובדן יציבות. אמם של שניים מהתינוקות שחזרה בימים האחרונים את רגעי החרדה, וסיפרה כי ילדיה פשוט נפלו על הרצפה ואיבדו את הכרתם זמן קצר בלבד לאחר שטעמו מהמחית שנרכשה ברשת.

כלל הילדים שאושפזו בבית החולים התאוששו מאז ושוחררו לבתיהם, בעוד משווקי המותג העריכו כי לאור העובדה שהמוצר נמכר באופן תקין במאות נקודות אחרות בארץ, מדובר בהתערבות חיצונית נקודתית בסניפים אלו.

ש׳ אמא של אחד התינוקות שאושפזו לאחר הודעת משרד הבריאות: "משרד הבריאות התקשרו אליי, מזעזע, מזעזע. צריך לסגור מייד את החנויות האלה, מצאו גם בגרברים אחרים בחנות את הדבר הזה, אנחנו עוד לא יודעים בדיוק איך זה עדיין בחקירה , עוד לא יודעת אם זה באמת החנות לא יודעת מי אבל זה פשוט מזעזע אנחנו לא מאשימים אף אחד עד שאין עוד דברים ברורים אבל מזעזע שקרה מקרים כאלה, הוא בסדר היום ברוך השם חזר לעצמו בגדול".

מחברת רנדי נמסר: "בהתאם להודעת משרד הבריאות, לא נמצאה אינדיקציה לפגם או תקלה במהלך הייצור ולא בזיהום שהתרחש במפעל עצמו וכלל הבדיקות שנערכו למוצרים מהיבואן נמצאו תקינים. משרד הבריאות הבהיר כי המוצרים בטוחים לשימוש הצרכנים ואין כל מניעה להמשך שיווקם. העובדות מצביעות על כך שגורם חיצוני החדיר בזדון חומרים זרים למוצר".

"עם היוודע המקרה פעלה החברה בשקיפות מול הציבור ובתיאום הדוק עם משרד הבריאות וכלל הגורמים המקצועיים הרלוונטיים. מוצרי פרינוק נמכרים למעלה מ-20 שנה בכל רשתות השיווק. אנו שבים ומדגישים כי לפני כל שימוש יש לוודא כי המוצר סגור, תקין ולא ניכרים בו סימנים לפגיעה או לפתיחה, בהתאם להנחיות הבטיחות המופיעות על גבי האריזה", נמסר עוד.

פרופ׳ סער חשביה, מנהל מלר"ד ילדים בהדסה עין כרם וסגן מנהל בית החולים: "חשוב להבין כי מקרי הרעלות בנזודיאזפינים עלולים להיות מסכני חיים ומתרחשים לרוב בילדים על רקע נטילה אקראית ומתוך סקרנות (exploratory ingestion) של תרופות הרגעה שנמצאות בביתם. אבל הפעם-הצבענו כולנו, בזכות עירנות הצוות במלר"ד, על החריגות".

"מקבץ המקרים הנוכחי היה חריג גם בעובדה שמספר ילדים הורעלו בו-זמנית וגם לאור היעדר גישה אפשרית לתרופות מרשם בסביבתם של הילדים, לכן דיווחנו מיידית", הדגיש, "מלבד מתן טיפול רפואי מיידי ומציל חיים, תפקידו של הצוות במלר"ד ילדים הוא הגנה על שלומם ובטיחותם של ילדים ואף להיות להם לפה כשצריך. אנו שמחים שעירנות הצוות ויכולתו להבין את התמונה הרחבה היו המניע לבדיקה הנרחבת והיעילה של הרשויות".