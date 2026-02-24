אוכלים בשעות הלילה? המחקר החדש ששם סוף למיתוס

אם אתם חושבים שלאכול מאוחר בלילה זה דבר שהוא מסוכן לבריאות, עכשיו יש מחקר שמאשר את זה רשמית. סיוון אלקלק הביאה הערב (שלישי) הנתונים המפתיעים.

מחקר חדש שפורסם בכתב העת של איגוד הלב האמריקני בחן את ההשפעה של צום לילי ממושך על בריאות הלב, מערכת העצבים וחילוף החומרים. בניסוי אקראי מבוקר השתתפו 39 מבוגרים בגילאי 35-75 עם עודף משקל או השמנה.

המשתתפים חולקו לשתי קבוצות: קבוצה אחת צמה 13-16 שעות בלילה והפסיקה לאכול לפחות 3 שעות לפני השינה, והקבוצה השנייה המשיכה לאכול כרגיל, עם צום קצר יותר של 11-13 שעות.

הממצאים הראו כי בקבוצת הצום המוארך נרשמה ירידה משמעותית בלחץ הדם בלילה, מה שמעיד על תפקוד בריא יותר של מערכת העצבים וכלי הדם במהלך השינה. בנוסף, נרשמה עלייה של כ-5% בירידת קצב הלב בלילה, אך לא נמצאו שינויים באיכות השינה, בתזונה או במשקל.

לפי החוקרים, צום לילי של 13-16 שעות הוא המומלץ: אם סיימתם לאכול ב-20:00 בערב, ארוחת הבוקר שלכם תגיע בין 09:00 ל-12:00 בצהריים.

גם אם אתם נוהגים לנשנש לפני השינה או לא המסר ברור: הפסקת האכילה בשעות הערב ושמירה על צום לילי מוארך עשויה לשפר את לחץ הדם, קצב הלב וויסות הסוכר בגוף, ולתרום לבריאות הלב לאורך זמן.