נשימה עמוקה: כך תפחיתו את הלחץ והחרדה בזמן המלחמה

בעקבות המלחמה מול איראן, יותר ויותר ישראלים חווים חרדה ולחץ, ולעיתים גם תסמינים גופניים. בין הפתרונות שמציעים מומחים: רכיבה על סוסים, שיעורי יוגה ותרגולי נשימה, וכן אפליקציות חוסן שמנחות את המשתמשים בתרגילים להרגעה.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

דניאל, בת ה-16, מספרת על החיבור המיוחד שלה לסוסים: "המוח שלי מרוכז נטו באימון והתרגול, וכל האזעקות נעלמות, זה ממש מנקה". יאיר אלימלך, בעלים של חוות אופק, מסביר שהחיבור לחיות מעניק למבקרים רוגע ושלווה לאחר ימים מתוחים ומלאי חרדה.

יוגה הוא עוד כלי פופולרי להפגת מתח, עם דגש על תנוחות, נשימות ומדיטציה שמאפשרות לווסת את מערכת העצבים ולחוש רוגע. יעל קומיי, מפתחת אפליקציית "Rescue", מוסיפה: "האפליקציה שלנו נותנת תרגילים מותאמים למשתמש עד שהוא מרגיש רגוע ובטוח."

במוקדי הסיוע של עמותת ער"ן נרשמו מאז תחילת המבצע יותר מ-21,500 פניות, עם עלייה משמעותית בהתמודדות עם חרדה וטראומה. מחקר בקופת חולים כללית מראה כי 91% מהמטופלים אצל מאמני החוסן לא נזקקו להמשך טיפול נפשי נוסף.

המסר ברור: גם במצבי חירום, אפשר למצוא דרכים להפיג מתח ולשמור על איזון נפשי, ותמיכה מקצועית זמינה לכל מי שצריך.