משרד הבריאות: אדם נוסף ששב מאפריקה חשוד כחולה אבולה

המקרה השני: משרד הבריאות הודיע היום (ראשון) על מקרה של אדם נוסף החשוד כחולה באבולה. עוד נמסר כי הוא שב מקונגו לישראל לפני יומיים, פנה לקבלת טיפול רפואי לאחר שפיתח חום, כאב ראש ושלשול. הם הדגישו כי "בשלב זה מדובר בחשד בלבד, והבדיקות הנדרשות מתבצעות כעת. תוצאות הבדיקות צפויות להתקבל בימים הקרובים".

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האדם החשוד כחולה באבולה מטופל כעת בתנאי בידוד בהתאם לנהלים המקצועיים שנקבעו להתמודדות עם מחלות מידבקות בעלות סיכון גבוה. הוא מועבר למרכז הרפואי שיבא תל השומר, שהוגדר כאחד המרכזים הייעודיים לקליטת חשודים מסוג זה.

ממשרד הבריאות נמסר עוד כי בהתאם לנהלים, מושלמת כעת חקירה אפידמיולוגית, לצורך איתור מגעים רלוונטיים ובחינת קשרים אפשרים בין המקרים.

"עם השלמתה, יבוצעו פניות יזומות לאנשים שיימצאו רלוונטיים בהתאם להערכת הסיכון. איתור המגעים מתבצע בהתאם לפרוטוקולים הרפואיים המקצועיים, במטרה להבטיח פנייה ממוקדת ומדויקת לאנשים הרלוונטיים בלבד", נמסר, "מי שלא יקבל פנייה ממשרד הבריאות אינו נדרש בשלב זה לנקוט פעולה כלשהי".

במשרד הבריאות הדגישו כי אבולה אינה מועברת באוויר, והדבקה מתרחשת במגע ישיר עם אדם חולה בעל תסמינים או עם דם, נוזלי גוף או הפרשות. לצורך בירור החשד מתבצע רצף של בדיקות מעבדה, בהתאם לפרוטוקולים הרפואיים המקצועיים המקובלים בארץ ובעולם.

הם שבו וקראו לציבור להימנע מנסיעות לא חיוניות לאזורים שבהם קיימת תחלואה פעילה באבולה, ובראשם הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו ואוגנדה. במקרה של נסיעה לאזורים אלה, מומלץ לקבל ייעוץ פרטני במרפאת מטיילים, בהתאם להנחיות באתר משרד הבריאות.

בנוסף, נוסעים ששבו מהרפובליקה הדמוקרטית של קונגו או מאוגנדה, ובפרט מאזורים שבהם קיימת תחלואה פעילה, ומפתחים חום או תסמינים חריגים בתוך 21 ימים ממועד החזרה, מתבקשים להישאר בבית, להימנע ממגע עם אחרים וליצור קשר טלפוני עם מוקד קול הבריאות של משרד הבריאות בטלפון *5400. חשוב לעדכן כבר בשיחה כי שהו באזור שבו קיימת תחלואה באבולה.