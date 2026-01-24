הודעה חריגה: משרד הבריאות הודיע הלילה (שבת) על ריקול למזון תינוקות. מדובר בהודעה של חברת טבע ישראל בע"מ, העוסקת באריזת 800 גרם של נוטרילון שלב 1, אצווה מספר 2027.01.07, זאת בעקבות הודעה מהיצרן באירופה. במשרד הבריאות הדגישו כי הציבור מתבקש שלא לצרוך את המוצר.

בהודעה נמסר כי בהמשך להודעת הריקול בעולם על נוכחות טוקסין בחומצת שומן שמהווה רכיב בפורמולה לתינוקות, התקבלה הודעה של חברת נוטרישה יצרנית המוצר נוטרילון, לבצע איסוף נקודתי של אצווה בודדת כמשנה זהירות.

יש לציין כי האיסוף נעשה בעקבות הגדרה מעודכנת באירופה של חשיפה וערכי הסף של הרעלן צרוליד (Cereulide) המיוצר על ידי החיידק bacillus cereus, עקב האירועים האמורים ולאור זאת נמצאה חריגה מהרף המעודכן של הטוקסין.

במקרים חריגים, הטוקסין עלול לגרום להקאות, בחילות, כאבי בטן, התכווצויות, שלשולים וחולשה בעיקר בקרב תינוקות. במקרה של חשש לפגיעה בריאותית יש להיוועץ עם רופא.

פרטי המוצר:

שם המוצר: נוטרילון שלב 1 800 גרם

מספר אצווה: 2027.01.07

ברקוד: 8712400802499

תאריך ייצור: 08.07.2025

תאריך תפוגה: 01.07.2027

שם היבואן: טבע ישראל בע"מ

שם היצרן: נוטרישיה

במשרד הבריאות וטבע הדגישו כי רובה המוחלט של האצווה לא הגיעה לנקודות השיווק ונמכרו מספר מצומצם של יחידות. לקבלת רשימת נקודות המכירה בהן נמכר המוצר יש לפנות למוקד השירות של נוטרילון.

עוד נמסר כי בנסיבות אלה האיסוף נעשה כמשנה זהירות בתיאום עם משרד הבריאות.

מנוטרילון נמסר: "נוטרישה, מבית דנונה, יצרנית נוטרילון, מקפידה על הסטנדרטים המחמירים ביותר של איכות ובטיחות, וכל מוצריה עוברים בדיקות מקיפות לפני יציאתם ממפעל הייצור בהולנד. כמו כן, עם הגיעם לישראל המוצרים נבדקים על ידי משרד הבריאות ומשוחררים לשוק על-פי אמות המידה המקובלת בתעשייה הפרמצבטית, על ידי המפיצה טבע".

"בעקבות עדכון מדיניות רגולטורית באירופה בנוגע לרף העליון המותר של צרולידים (Cereulide) בפורמולות, מספר יצרניות גלובליות, וביניהן נוטרישה - הודיעו על ריקול באירופה ובשווקים נוספים בעולם במספר אצוות ספציפיות. נוטרילון עדכנה את משרד הבריאות ללא דיחוי ומבצעת בתיאום עמו - וכמשנה זהירות בלבד - משיכה נקודתית של אצווה אחת של פורמולת Nutrilon שלב 1 (800 גרם) - מספר אצווה BBD 2027.01.07 - בשל היתכנות להימצאות צרולידים".

בנוסף הדגישו כי "כל הבדיקות שערכה היצרנית מאשרות שהמוצרים באצווה זו בטוחים לחלוטין, ולא נמצאו בהם רמות צרולידים העלולות לגרום לסיכון בריאותי כלשהו, אך כמשנה זהירות, ומתוך מחויבות לשקיפות, מוצרי האצווה הספציפית הזו נאספות מהשוק ולא ישווקו".

"רובה המוחלט של האצווה לא הגיעה לנקודות השיווק ונמכרו מספר מצומצם של יחידות בנקודות המכירה שלהלן:

בית מרקחת מערופארם בע"מ, אכסאל

בית מרקחת מלק, כפר מנדא

בית מרקחת המרכז דבוריה, כפר דבוריה

בית מרקחת ברכה פארם שפרעם, שפרעם

98 בית מרקחת יהודית, תל אביב

בימ'ק הסנה מרפא-גוש עציון, גוש עציון

בית מרקחת עמיד פארם בע"מ, כפר מועאויד

בימ"ק סלמה פארם כאוכב אבו אלהי, כפר כאוכב

נוטרילון תמשיך לפעול בתיאום מלא עם משרד הבריאות ולספק מענה לכל שאלה דרך מוקד השירות במספר 1-800-300-123".