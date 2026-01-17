הבהלה לחלבון: על השיגעון היקר שכבש את המדפים

החלק השני בסדרת הכתבות שלנו 'סודות המטבח', והמרדף אחרי המרכיב שכובש את המדפים. מה שהתחיל בחדרי הכושר הפך לטירוף צרכני יקר, שבו כל מוצר, מיוגורט ועד מנה חמה, מקבל את מדבקת ה-'PRO' ומזניק את המחיר. אפילו טראמפ הכריז ש"החלבון הוא המלך החדש של הצלחת". מי מרוויח על חשבונכם בדרך לחיטוב, ואיך תשיגו חלבון יעיל בלי לקרוע את הכיס?

צפו בכתבה של נעמה גבע מתוך מגזין השבת