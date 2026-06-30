ילדים בימינו יודעים בדיוק איך לבצע פעולות במכשיר הנייד כמו העברת סרטון לפני שהם לומדים לקרוא ולפעמים גם לפני שהם מתחילים לדבר. המסך הפך לחלק בלתי נפרד מחייהם - בבית, בעגלה, במסעדה, ברכב ואפילו רגע לפני השינה. עבור הורים רבים זו הדרך היחידה להרגיע את הילד ולהעסיק אותו בשביל להרוויח כמה דקות של שקט. אלא שמחקר בין-לאומי מקיף, שמנתח ומסכם את כלל הראיות המדעיות שפורסמו עד היום בנושא, מזהיר - חשיפה יזומה למסך לפני גיל שנתיים עלולה להיות קשורה לשורה של פגיעות בהתפתחות.

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ליאת רוזנפלד, אימו של עמיחי בן השנתיים וחצי, סיפרה: "עמיחי קיבל את מלוא המיומנות באופן נרכש להעביר בטאבלט, ללחוץ על דברים שהוא אוהב, ללחוץ על סרטונים שהוא אוהב ופשוט לשחק בהם, עוד מבלי שבכלל אי פעם ניסינו ללמד אותו".

בימים האחרונים התפרסם בבריטניה מחקר בין-לאומי מקיף, שמנתח ומסכם את כלל הראיות המדעיות שפורסמו עד היום בנושא זמן מסך בקרב תינוקות, ועולים ממנו תמרורי אזהרה רבים. שרון צונץ, פסיכולוגית חינוכית מומחית, הסבירה: "המסך בין גיל לידה עד גיל שנתיים הוא בייביסיטר שעולה מאוד ביוקר מבחינה רגשית ומבחינה חברתית וגם אפילו מבחינה ערכית".

במסגרת המחקר בוצעה סקירה השיטתית על ידי חוקרים מארבע אוניברסיטאות ונמצא כי חשיפה יזומה למסך לפני גיל שנתיים עלולה להיות קשורה לשורה של פגיעות בהתפתחות. ד"ר תמי שטיינברג, מנהלת המכון להתפתחות הילד במרכז שניידר לרפואת ילדים, ציינה: "במקום הזמן הזה שבו הילד צופה באופן פסיבי במסך הוא אמור לשחק, להיות בקשר עם אנשים אחרים, לחוות דברים בעצמו, להיות פעיל פיזית".

על פי החוקרים, חשיפה ממושכת עלולה להיות קשורה לעיכובים בהתפתחות השפה, לפגיעה באיכות השינה, לאינטראקציה פחותה עם ההורים, לפחות משחק חופשי ופעילות גופנית ואף לסיכון מוגבר להשמנה ולבעיות בתפקוד העיניים בהמשך החיים. ליאת שיתפה: "חד משמעית יש לי חשש גדול שיש קשר בין המסכים לבין ההתקדמות של עמיחי בכל ההיבטים - ההתפתחותית, שכלית, קוגניטיבית".

אחד הממצאים המעניינים במחקר הוא האבחנה בין שני סוגי חשיפה. מצד אחד - מסך שנמצא ברקע, כמו טלוויזיה שפועלת, תופעה שכמעט בלתי אפשרי להימנע ממנה ומצד שני - מתן מכשיר נייד או טאבלט לילד כדי שיעסיק את עצמו. החשיפה היזומה היא זו שהחוקרים ממליצים לצמצם ככל האפשר. החוקרים הדגישו שהם מבינים היטב את המציאות של ההורים שלפעמים צריכים להכין ארוחת ערב, לנהוג או פשוט לעצור לרגע לנשום. המסר שלהם הוא לא להאשים את ההורים, אלא לעזור להם להבין שהשנים הראשונות הן חלון הזדמנויות משמעותי להתפתחות המוח.

ד"ר שטיינברג הוסיפה: "צריך שהילדים יהיו פעילים - שילכו אחר הצוהריים לגן השעשועים כשמזג האוויר מאפשר, שיפגשו חברים, שישחקו במשחקים משותפים. אם יש פעילות אחרת, אז ילדים מן הסתם פונים פחות למסכים. חשוב לנסות שיהיו בבית אזורים שהם נטולי מסכים ובטח שלא יהיה מסך בתוך חדר השינה".

שרון צונץ סיכמה: "המסך לא יגדל את הילדים. הוא יכול אולי לגרום להם להתיידד עם המדיום כדי שיהיה להם יותר קל עם מסכים בעתיד, אבל גם לא דחוף לנו בגיל הרך, אפשר לרכוש את זה גם בגיל בית ספר".