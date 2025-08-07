לאכול צ'יפס בלי אשמה: תפוח האדמה המהפכני שמיוצר בישראל

מומלצים -

על צ'יפס יש קונצנזוס. הכי טעים, בכל צורה אבל לא מביא הרבה ערך. אבל לא עוד. בשנה הקרובה יעלה על המדפים חטיף צ'יפס, שעשוי מתפוחי אדמה שעברו במעבדות של חברה ישראלית, ויצאו משם עם פי שלושה יותר חלבון. הדס הרט סיני יצאה הערב (חמישי) לחקור את התעשייה מאחוריו.

תעשיית הפודטק העולמית משקיעה המון משאבים בפיתוח חלבונים זמינים יותר לאוכלוסיית העולם הגדלה, כשהחברות הישראליות נמצאות בחוד החנית בדרך למטרה.

בשנתיים האחרונות, סופגת התעשייה המקומית הפסדים עצומים בעקבות המלחמה ודעת הקהל העולמית, וכל הצלחה כזו, שתורמת לאנושות, שמה אותנו על המפה בהקשרים הרצויים. צפו בכתבה מתוך "המהדורה המרכזית" - למעלה