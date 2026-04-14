חוזרים להתאמן: איך לשמור על שגרת כושר נכונה אחרי המלחמה?

האזעקות, החדשות והמתח הבלתי פוסק של השבועות האחרונים טלטלו לא רק את הנפש, אלא גם את השגרה הבסיסית ביותר שלנו: התזונה והתנועה. רבים מאיתנו מצאו נחמה זמנית באכילה רגשית מול המסכים, בזמן שחדרי הכושר נותרו סגורים. עכשיו כשהמשק מנסה לחזור למסלול הרגיל, גם הגוף מבקש איפוס וחיפוש אחר נקודת איזון בתוך הכאוס המתמשך.

התזונאית קרן אן גיימן מסבירה שאכילה רגשית היא תגובה טבעית לחלוטין למצבי סטרס. האתגר הגדול כיום הוא להימנע מ"ענישה" עצמית בדמות דיאטות קיצוניות או צום בזק. במקום להילחם בגוף על הזמן שאבד, המומחים ממליצים על חזרה הדרגתית ומתונה לאכילה מסודרת. המטרה אינה למחוק את חודשי המלחמה, אלא להזין את הגוף מחדש בהבנה ובחמלה.

השינוי כבר מורגש בשטח. בעלי חדרי כושר מדווחים על מתאמנים שהחלו לחזור, גם אם בצעדים מהוססים. למרות תחושת הכבדות או הירידה בכושר, החזרה לפעילות היא בראש ובראשונה צורך נפשי עמוק. זהו ניסיון להחזיר את השליטה לידיים, לייצר סדר יום בתוך חוסר הוודאות ולמצוא מעט שקט בתוך הרעש הגדול שמסביב.

המומחים מדגישים: לא חייבים לחזור מיד לקצב האינטנסיבי של ה-6 באוקטובר. הדרך לשגרה עוברת בצעדים קטנים ובהתמדה. אחרי תקופה ארוכה של חוסר איזון, המעבר חזרה למסלול אולי אינו פשוט, אך הוא בהחלט אפשרי. זה הזמן להקשיב לגוף, להעניק לו את התנועה שהוא זקוק לה, ולזכור שהבריאות היא העוגן החזק ביותר שלנו בימים אלו.