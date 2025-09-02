סכנה – לק ג'ל: הדרמה שמטלטלת את מכוני היופי

מומלצים -

זה אחד מטיפולי הטיפוח הנפוצים ביותר בעולם, בוודאי בישראל - אם לא הנפוץ ביותר. אבל כעת, הוא בסכנה: האיחוד האירופי אוסר מהיום (שלישי) על השימוש בחומר ה-TPO במריחת לק ג'ל.

זה רכיב כימי שנמצא ברבים ממוצרי הג'ל במכוני היופי. הוא זה שאחראי לכך שהלק מתקשה במהירות תחת מנורת האור האולטרה-סגול, מה שהופך את הלק לחזק, עמיד ומבריק לאורך זמן. משרד הבריאות כאן בישראל עדיין לא פרסם עמדה רשמית לגבי האיסור האירופי. בשווייץ ובעוד מדינות אירופיות האיסור הזה כבר פגע קשות בהכנסות סלוני היופי והטיפוח.

בעלי העסקים דיווחו על צורך להשליך לפח מלאי גדול של לקים, בגוונים רבים. חלקם דיווחו כי נפטרו מיותר מאלף סוגי לק - הכוללים את החומר האסור.

מעבר לסיכון החדש שהתגלה מחומר ה-TPO עצמו, חשוב לדעת שלק ג'ל באופן כללי אינו חף מסכנות בריאותיות. גם חומרים אחרי שמשמשים להכנתו עלולים לגרום לרגישות בעור, כוויות מקומיות, ולעיתים אף לפגיעה בציפורן הטבעית.

חשיפה ממושכת לאור אולטרה סגול בזמן הטיפול, עלולה לאורך זמן להעלות את הסיכון להזדקנות מוקדמת של העור. אז מה אפשר לעשות? קודם כל, להיות מודעים, ולבדוק באילו מוצרים משתמשים - מומלץ כמובן לבחור במוצרים שלא מכילים TPO, גם אם משרד הבריאות כאן טרם גיבש עמדה.

תגובת משרד הבריאות תפורסם לכשתתקבל.

