יותר מחצי מיליון שקלים: המענקים לרופאים שיסכימו לעבוד בדרום

מנהלת תקומה, אגף השכר במשרד האוצר ומשרד הבריאות פרסמו היום (רביעי) מתווה תמריצים ייחודי שנועד לעבות את שירותי הרפואה ביישובי חבל תקומה. המתווה, שנכנס לתוקף באופן מיידי, מציע מענקי גיוס משמעותיים של עד 600 אלף שקלים לרופאים מומחים חדשים שיעברו לעבוד בקופות החולים באזור, בהתאם למשך ההתחייבות. בנוסף, רופאים מומחים המועסקים כבר כיום בחבל יזכו למענקי שימור של עד 70 אלף שקלים, בכפוף להתחייבותם להמשך העסקה עד סוף שנת 2028.

התוכנית, שמתוקצבת בכ-10 מיליון שקלים לאורך שלוש שנים, גובשה על רקע האתגרים הייחודיים של יישובי העוטף לאחר אירועי 7 באוקטובר והצפי לעלייה בתחלואה הגופנית והנפשית באזור. המתווה מציע סכומים מוגדלים לרופאים שיעבדו במרפאות המועצה האזורית אשכול (עד 600 אלף שקל), בעוד שביתר יישובי החבל יעמדו המענקים על עד 420 אלף שקלים למשרה מלאה. התמריצים מוגדרים כמענקים חד-פעמיים שאינם מהווים חלק מהשכר הקבוע, ונועדו להבטיח רפואת קהילה איכותית וזמינה לתושבים השבים לבתיהם.

אביעד פרידמן, ראש מנהלת תקומה מסר: "מנהלת תקומה שמה לה למטרה לספק מענה הולם לצרכים הבריאותיים הגוברים של תושבי החבל, ובכלל זה לשפר את איכות וזמינות המענה הבריאותי המתקדם באמצעות פתיחת מרפאות חדשות, פיתוח רפואה יועצת ותגבור מערך הרפואה, בין השאר גם תוך היערכות לצמיחה הדמוגרפית המיוחלת לשנים הבאות".

מנכ"ל משרד הבריאות, משה בר סימן טוב הוסיף: “מערכת הבריאות מחויבת לחיזוק שירותי הבריאות בחבל תקומה והבטחת מענה רפואי מקצועי, זמין ואיכותי לתושבים. מתווה התמריצים החדש הוא עוד צעד במסגרת זו ונועד לעודד רופאים להצטרף למערכת הקהילתית בחבל תקומה ולחזק את צוותי הרפואה המקומיים ויבטיח שמערכת הבריאות שם תמשיך להתפתח ולהעניק טיפול ברמה גבוהה".