בן 4 נפטר היום (שישי) בעקבות השפעת, לאחר שסבל מהמחלה במשך מספר ימים. הילד, פונה לבית החולים פוריה כשמצבו אנוש ולאחר שאביו ביצע בו ניסיוניות החייאה, אך למרבה הצער לאחר פעולות החייאה מתקדמות נאלצו הרופאים לקבוע את מותו.

מדובר במקרה התמותה החמישי מהשפעת. המרכז הרפואי הדגיש כי "המקרה הקשה מדגיש את חשיבות ההתחסנות, בהתאם להנחיות משרד הבריאות, במיוחד בקרב הילדים".

משרד הבריאות ציין כי תחלואת השפעת בישראל בעלייה, והמליץ על התחסנות של כלל האוכלוסייה בהקדם. "מדגישים כי אף שהחיסון אינו מונע לחלוטין תחלואה, הוא מפחית ברחוב המקרים את החומרה", הוסיפו, וחזרו על הבקשה כי אוכלוסיות בסיכון יישקלו עטיית מסיכות במקומות סגורים ובהתקהלויות.

בתחילת השבוע נודע כי בן ארבע נוסף נפטר מהשפעת. הילד, שסבל ממחלות רקע קשות, ולא היה מחוסן נגד שפעת, הגיע במצב החייאה לבית החולים - שם נפטר.