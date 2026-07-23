אחרי הווידוי של ראש ממשלת יפן: כמה שעות ישן בלילה רה"מ נתניהו?

בעולם של היום כולנו עסוקים לרוב בלנסות להספיק לעשות כמה שיותר. ראש ממשלת יפן, סנאה טקאיצ'י, היא דוגמה לכך - בפוסט שעורר סערה ברשתות החברתיות אמרה שהיא ישנה בדרך לא יותר משלוש שעות בלילה. טקאיצ'י, שנוהגת לשתף את הציבור אודות עבודתה וחייה, ספגה ביקורת על החוסר בשינה, והציתה דיון שלם על תרבות העבודה ועל השאלה האם מנהיג בכלל יכול לקבל החלטות חשובות כשהוא כמעט לא ישן.

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"אם נוכל לאזן בין השינה לגידול הילדים או טיפול במשפחה, לבין עבודה וגם ליהנות בשעות הפנאי, זה יהיה המצב האידיאלי", הוסיפה טקאיצ'י, ברקע תרבות העבודה היפנית, בה עובדים במרבית הפעמים עד שעות הלילה המאוחרות.

לצד הבדיחות ברשתות החברתיות, שצחקו על כך שהטלפונים האישיים שלהם ישנים יותר ממנה, באופוזיציה ביפן הביעו ביקורת על טקאיצ'י וטענו שחוסר שינה כרוני עלול לפגוע בריכוז - מה שעשוי להשפיע על האופן שבו היא מעצבת המדיניות של ממשלת יפן.

מהצד שלנו, ראש הממשלה בנימין נתניהו העיד בעבר כי הוא "הולך לישון בין 1:00-2:00 לפנות בוקר, ואני ישן את השבע שעות".

ד"ר עמית גרין, פסיכולוג ומומחה לשינה בבית החולים אסותא, מתייחס לכך שהקבינט מתכנס לרוב בשעות הלילה המאוחרות, ואומר: "אלה לא שעות טובות לקבל החלטות, כשאנחנו במצב של עייפות, של חוסר ריכוז, של חסך שינה, היכולת שלו לקלוט ולעבד את המידע מאוד נפגעת".

אם בעבר חוסר בשינה היה נחשב סמל לחריצות ומקור לגאווה, הרי שהיום המצב שונה. המודעות למדדי הבריאות והרווחה הנפשית נמצאת בשיאה, ושינה טובה היא סמל להצלחה, ואנשים עוקבים באדיקות אחר איכות השינה שלהם, לצד דופק או לחץ דם.