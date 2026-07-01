המדריך המלא: כך תגיעו לגיל 100

המרדף אחר חיי נצח, או לפחות אחר הדרך להגיע לגיל מאה בבריאות טובה, מעסיק את האנושות כבר שנים. בראיון ל-i24NEWS, פרופ' איתן פרידמן משרטט את קווי המתאר של אורח החיים המאפשר זאת, ומפריד בין מיתוסים למציאות מדעית.

>>> הצטרפו לערוץ הווטסאפ החדש של i24NEWS <<<

לדברי פרופ' פרידמן, הגורם המשמעותי ביותר לאריכות ימים הוא דווקא זה שאין לנו עליו שליטה: "הדבר הכי חשוב זה להיוולד להורים הנכונים", הוא מסביר. גנטיקה משחקת תפקיד מכריע, ואנשים שהוריהם האריכו ימים נהנים מסיכוי גבוה יותר לעשות זאת בעצמם.

עם זאת, ישנם גורמים רבים הנמצאים תחת שליטתנו. הרשימה של פרידמן פשוטה ובסיסית: תזונה נכונה ומאוזנת, שמירה על משקל גוף אידיאלי, הימנעות מעישון, פעילות גופנית סדירה ושמירה על מעורבות מנטלית ואינטלקטואלית לאורך כל הדרך. הוא מדגיש במיוחד את חשיבותם של קשרים חברתיים ויחסים מספקים כמרכיב חיוני בבריאות הכללית.

בניגוד לטרנדים נפוצים, פרופ' פרידמן מטיל ספק ביעילותם של עזרים חיצוניים: "מולטי-ויטמינים, תוספי מזון, תאי לחץ או בדיקות לקביעת הגיל הביולוגי – לכל אלו אין שום ערך מוכח כמאריכי חיים בבני אדם". לדבריו, בעוד שחלק מהשיטות הללו, כמו הגבלה קלורית, הוכחו כמאריכות חיים אצל יצורים כמו תולעים או זבובי פירות, מחקרים ענקיים הראו כי הן אינן משפיעות באופן דומה על בני אדם.

בנוגע לנתוני תוחלת החיים הגבוהים בישראל (ממוצע של כ-83.8 שנים), פרידמן טוען כי הגנטיקה היא גורם זניח. הוא תולה את ההצלחה הישראלית במדד האושר הגבוה, בשמש המרובה, בתזונה שאינה קיצונית ובקשרים המשפחתיים ההדוקים המאפיינים את החברה הישראלית.

המסר המרכזי של פרופ' פרידמן אינו נוגע רק למספר השנים, אלא לאיכותן: "העיקר הוא לא להגיע לגיל 100 או 120, אלא להגיע לשם כשאתה יכול לפתור תשבצים, לשחות בבריכה, ללכת ולצחוק - ולא שיצטרכו לרחם עליך". הוא קורא לציבור לבחון בעין מדעית וביקורתית את ה"מסר השיווקי" של תרופות ותוספים כמו רפאמיצין או מטפורמין, ולהתמקד בדברים הפשוטים שבאמת עובדים.