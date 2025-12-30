151 חיילים נוספו למניין החללים ב-2025, 21 - מאובדנות

151 חיילי צה"ל נפלו בשנת 2025 - כך עולה מנתונים שמתפרסמים היום (שלישי). 21 מהחיילים שמו קץ לחייהם בשנה החולפת, ו-88 בנסיבות של פעילות מבצעית.

הנתונים המלאים

• 88 חללים נהרגו בנסיבות של פעילות מבצעית

• 21 חללים בחשד לאובדנות, בהם תשעה משרתי מילואים וחייל קבע

• שלושה נפלו בפיגועים

• 15 מתו כתוצאה ממחלה

• 24 נהרגו בתאונות, בהם 18 בתאונות דרכים ואחד מתאונת נשק

כחלק מפעילות צה"ל למניעת אובדנות, הוקמה מרפאה ייעודית למשרתים בסדיר, והורחב המענה ביחידה לטיפול בתגובות הלם קרב למשוחררים. צה"ל בנוסף מממש תוכנית מטכ"לית למניעת אובדנות - תחקור כל מקרה, מינוי ממונה אובדות, סדרת פעולות פנים וחוץ צה"ליות ועוד.

לפי נתוני צה"ל, אין שינוי בנתוני האובדנות בהשוואה לשנת 2024 - שממשיכה את מגמת העלייה משנת 2020. כחלק מהליך טיפול באירוע עליו ישנו חשד לאובדנות, נעשה תחקיר פיקודי ונפתחת חקירת מצ"ח בנושא. בהמשך, מוקם צוות בראשות קצין בדרגת אל"מ לבחינת התהליכים הפיקודיים - ולבסופו מוטמעים לקחים.

כחלק מהניסיון להתמודדות ומתן מענה נפשי, נכנסו לאורך המלחמה עשרות קב"נים לשטחי לחימה כדי לספק מענה ראשוני, לאחר אירועים מורכבים. עם זאת, אל מול אתגרי המלחמה, צפוי כי נושא בריאות הנפש ימשיך ללוות החברה הישראלית, וסביר כי בשנים הקרובות תהיה עלייה במספר הפוסט טראומתיים. התוכנית המטכ"לית לטיפול בנושא מתעדכנת בהתאם לצורך ולאור אתגרי התקופה והלחימה.

צה"ל הקים את תוכנית "בין הזמנים", שמטרתה חיזוק החוסן בקרב המשרתים, עם דגש על המעבר בין שירות החובה למילואים ובתקופות שבין סבבי המילואים. כחלק מהתוכנית, מתנהל פרויקט המיועד לכל גדוד במהלך התעסוקה המבצעית שלו, בו מתקיימות ועדות פרט וסיוע במיצוי זכויות המשרתים. בשנת 2025 - היא התקיימה ב-128 גדודים.